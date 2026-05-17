Gençlerle bir araya gelen Hasipoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlerin fikirlerinin, beklentilerinin ve geleceğe yönelik hedeflerinin ülke açısından büyük önem taşıdığını vurguladı...

Gençlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, devletin gençlerin önünü açacak projeler üretmeye devam edeceğini ifade etti. Hasipoğlu, gençlerin ülke yönetimi ve üretim süreçlerinde daha aktif yer alması gerektiğini vurgulayarak, Meclis çalışmalarına katkı koymaları yönünde çağrıda bulundu. Hasipoğlu, gençlerin bedelli askerlikten Avrupa Birliği uyum yasalarına kadar birçok konuda söz sahibi olması gerektiğini belirterek, “Bu süreç içerisinde olmanızı ve bizlere katkı vermenizi istiyoruz” dedi.

Gençlerin ülkeden göç etmemesinin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, Çalışma Bakanlığı olarak genç istihdamını artırmaya yönelik destekleri anlattı. İlk kez sigortalı olacak 16-35 yaş arasındaki gençlerin özel sektörde işe alınması halinde maaşlarına ek 20 bin TL katkı sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, sanayi, turizm, hayvancılık, tarım ve ticaret gibi birçok sektörde aylık prim desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Engelli bireylerin istihdamına yönelik teşviklere de değinen Hasipoğlu, özel sektörde çalışan engellilerin maaşlarına hükümet tarafından asgari ücretin yarısı kadar ek destek verildiğini söyledi. Desteklerin temel hedefinin özel sektörde istihdamı güçlendirmek olduğunu belirtti.

Hasipoğlu ayrıca gençlere yönelik sosyal projelere de işaret ederek, “İlk Evim Kredisi”, kırsal kesim arsaları ve sosyal konut projeleriyle gençlerin ülkede kalmasının teşvik edildiğini vurguladı.

Kamuda istihdam konusunda da bilgi veren Hasipoğlu, son üç yılda Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla 3 bin 500 münhal açıldığını ve binlerce gencin sınavlarla işe yerleştiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Hasipoğlu, “Devletinize inanın, ülkenize inanın. Bizler sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.