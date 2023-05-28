Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.

GÜMRÜKLERDE DE OY KULLANMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Türkiye'ye getirilen ve Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan yurt dışı oyları da tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

20.30 - DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI

Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:



Hatay (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,87

Erdoğan: Yüzde 50,13



Kahramanmaraş (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Erdoğan: Yüzde 75,76

Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,24



Malatya (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Erdoğan: Yüzde 71,96

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,04



Gaziantep (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Erdoğan: Yüzde 62,76

Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,24



Adana (Sandıkların yüzde 99,98'i açıldı)



Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,04

Erdoğan: Yüzde 45,96



Adıyaman (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Erdoğan: Yüzde 69,09

Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,91



Osmaniye (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Erdoğan: Yüzde 66,21

Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,79



Şanlıurfa (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)

Erdoğan: Yüzde 64,86

Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,14



Diyarbakır (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,61

Erdoğan: Yüzde 28,39



Elazığ (Sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı)



Erdoğan: Yüzde 70,27

Kılıçdaroğlu: Yüzde 29,73



Kilis (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)



Erdoğan: Yüzde 70,12

Kılıçdaroğlu: Yüzde 29.88

20.25 - YSK BAŞKANI YENER: OYLARIN YÜZDE 75,42'SI SAYILMIŞ VAZIYETTEDIR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içi ve yurt dışında sandıkların yüzde 75,42'sinin açıldığını, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53,41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,59 oy oranına sahip olduğunu söyledi.

Yener, YSK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41, yurt dışında ise yüzde 42,01, yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir." ifadesini kullandı.

Tüm verilerin anlık siyasi partilerle paylaşıldığını dile getiren Yener, şunları kaydetti:

"An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65. Yurt dışında ise Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 60,75, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39,25'tir. Genel, yurt dışı ve yurt içi oyların toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarının ilanının beklenilmesini kamuoyuna arz ederiz."

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

18.46 -YSK: YÜZDE 25 VERİ AKIŞI OLDU

YSK Başkanı Ahmet Yener, "YSK seçimlerine göre, şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur" dedi.

Yener, "Veri akışında şu ana kadar bir problem yoktur. Siyasi partilerimizle de veriler paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

18.44-ERDOĞAN'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTA SONUÇ BELLI OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

18.30- KILIÇDAROĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTA EN ÇOK OYU KENDISI ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.

18.15 -Yayın yasağı sona erdi.

18.12 -YSK Başkanı Yener, saat 18.15 itibarıyla yayın ve veri akışına izin verileceğini bildirdi.

17.15 - YENER: OY KULLANMA İŞLEMİ SIRASINDA HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Ülkenin pek çok bölgesinden gelen usulsüzlük ve darp haberlerine rağmen oy kullanma işlemi sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyen Yener, görevlilere teşekkür etti, sonuçların millet ve demokrasi hayırlı olmasını diledi.

17.00 -OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme süreci saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

15.44-DAVUTOĞLU'NDAN SANDIK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, henüz oy kullanmayan seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.

15.26-KILIÇDAROĞLU'NDAN SANDIK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından henüz sandığa gitmeyen seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" dedi.

14.46-Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Seçim sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir. Sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünüyoruz. Kurulun vereceği kararla yayın yasağı kalkacak" açıklaması yaptı.

14.20-BİNALİ YILDIRIM EŞİNE 'TAKILDI'

Tuzla’da oyunu kullanan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kabinden geç çıkan eşine “Ne oldu hanım, karar veremedin mi?” dedi.

13.00- İNCE: KÖYÜME GİDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı adaylığından seçimin ilk turundan 3 gün önce çekilen ve ikinci tur için de tarafsız kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara’da kullandı.

Eşi Ülkü İnce ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullanan İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce şunları söyledi:

“Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

12.05-SİNAN OĞAN ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

Sinan Oğan, oy kullanmak üzere Ankara’daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ne gitti.

Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Oğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu seçimin ülkemize istikrarı getireceğini, bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, inşallah bunda bizim de katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Buradan Sayın Meral Akşener’e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce’nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, depremzedeler farklı tercihte bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır."

11.57-MHP GENEL BAŞKANI ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli, "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

10:32-MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul’da Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Akşener yaptığı açıklamada, "Hepimiz için özellikle gençlerin geleceği için çok önemli bir seçimde oylarımızı kullandık. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" ifadelerini kullandı.

10.00-ÇAVUŞOĞLU ANTALYA'DA OYUNU KULLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce halkın iradesi ve kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

İkinci tura da iyi hazırlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimlerde, aslında tüm dünyaya da bir ders verdik. Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, "Gerçekten o ülkelerde tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.

09:12-KADIKÖY'DE POLİS VE BEKÇİLER BELGE OLMADAN OY KULLANMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Kadıköy'de bulunan İhsan Sungu İlkokulu'nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafından engellendi.

TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

Sol'un haberine göre; İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.

09:05-İÇİŞLER BAKANI SÜLEYMAN SOYLU OYUNU KULLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Soylu, "Hayırlı uğurlu olur inşallah. Milletimizin tercihi başımızın üzerinedir" dedi.

08.50-ADALET BAKANI BOZDAĞ OYUNU URFA'DA KULLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oyunu Urfa'da kullandı. Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfamızda ve ülkemizin dört bir yanında, seçimin başladığı şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Katılımın yüksek olacağını görebiliyoruz. Ben milletimizin sandığa gelerek iradesini yansıtacağını düşünüyorum. Geleceğimiz için yol gösterici olmasını diliyorum" diye konuştu.

08.00-OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, ülke genelinde 191 binden fazla sandıkta saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy verme, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

07.45-OY NASIL KULLANILIR? OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Seçmenler, oylarını kullanırken aşağıda yer alan 6 adıma dikkat etmeli. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

1-Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınıza bakın

2- T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

3- Cep telefonuyla oy kullanma kabinine girmeyin

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın

5- Oy kullandıktan sonra pusulayı zarfa koyun

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

07.30- GÖREVLİLER, SANDIK YEMİNİ ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.