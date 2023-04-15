TUTDER, EL-SEN grevinin askıya alınmasıyla beraber, birçok sivil toplum kuruluşunun katkısıyla hazırlanan Enerjide Ortak Vizyon mutabakat metnine destek verdiğini açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Halkımızı bezdiren, sosyal ekonomik ve kültürel yaşamı alt üst eden; sürekli enerjiye muhtaç insanlarımıza korkunç bir ızdırap yaşatan; yaşamı tehdit eden grevin askıya alınarak, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan “Enerjide Ortak Vizyon” mutabakatını desteklediğimizi, bu süreçte imza koyan tüm diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.”