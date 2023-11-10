Evkaf’ın desteğiyle Kanser Hastaları İçin Sema Gösterisi ve Şiir Dinletisi Etkinliği Evkaf’ın desteğiyle Kanser Hastaları İçin Sema Gösterisi ve Şiir Dinletisi Etkinliği

Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan-Yeni Erenköy Yolu yapım işi kapsamında, yarın saat 06:00-15:00 saatleri arasında Tuzluca Kavşağında asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacaktır. Trafik akışı, İskele-Karpaz istikametinde Bölünmüş yolun imalatına göre sağ veya sol kesimlerinden tek taraflı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecektir.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”