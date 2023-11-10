Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan-Yeni Erenköy Yolu yapım işi kapsamında, yarın saat 06:00-15:00 saatleri arasında Tuzluca Kavşağında asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacaktır. Trafik akışı, İskele-Karpaz istikametinde Bölünmüş yolun imalatına göre sağ veya sol kesimlerinden tek taraflı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecektir.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”