Açıklamada, bugün UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında önce ilçe başkanları, ardından MYK toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, ilçe başkanlıkları tarafından başlatılan disiplin süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldığı kaydedildi. Söz konusu disiplin süreçlerinin; üyelerden örgüt başkanlarına, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden ilçe yönetim kurulu üyelerine kadar farklı kademeleri kapsadığı ifade edildi.

UBP, açıklamasında, disiplin sürecini hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmeye devam edeceğini vurguladı. Parti, bugüne kadar elde ettiği başarıları, kurumsal disiplin anlayışı ve halka duyulan güçlü sorumluluk bilinciyle şekillendirdiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, UBP kadrolarının Genel Başkan Ünal Üstel liderliğinde birlik, uyum ve kararlılık içinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.