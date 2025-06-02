“Birlikte Tamız, Birdir Davamız” sloganıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve saat 19.30 sıralarında başlayan etkinliğe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Sağduyu Mutabakatı” etrafında birleşen üç partinin diğer bakanları, milletvekilleri, bürokratlar ve partililer katıldı.

- Üstel etkinlik öncesi salonu ziyaret etti

Kardeşini kaybeden UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel ise etkinlik öncesinde Atatürk Spor Salonu’nu ziyaret ederek katılımcılara seslendikten sonra salondan ayrıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından video gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, parti yetkili organlarının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adaylığını oy birliğiyle destekleme kararını kamuoyuna açıkladı.

- Tatar

“Sağduyu Mutabakatı” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci dönem için kendisine duyulan güvene teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Tatar, “Yolumuz egemenliğin yoludur, devletin yoludur, Anavatan Türkiye’nin yoludur” diyerek milli duruş vurgusu yaptı.

Konuşmasına, kısa süre önce kız kardeşini kaybeden Başbakan Ünal Üstel’e başsağlığı dileyerek başlayan Tatar, kendisini ortak aday olarak belirleyen Ünal Üstel’e, Fikri Ataoğlu’na ve Erhan Arıklı’ya teşekkür etti.

Tatar, üç partinin “Sağduyu Mutabakatı” çatısı altında birleşerek ortaya koyduğu iradeyi “milletin yolu” olarak nitelendirerek, “Bu anlayış, milletin yoludur, egemenliğin yoludur, devletin yoludur, Anavatan Türkiye'nin yoludur. Biz yıllar boyunca bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, kayıplar verdik ama hiçbir zaman pes etmedik. Anavatanımıza güvendik ve bu yolda cumhuriyetimizi kurduk” dedi.

“Egemen eşitlik” ve “eşit uluslararası statü” ilkelerine bağlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu direnişimizin ve birliğimizin ifadesi olan bu gecede, şahsıma duyduğunuz güvenden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Tatar, halkın refahı ve KKTC’nin tanınması hedefi doğrultusunda mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elbette sıkıntılarımız var, yolumuz kolay değil. Güney Kıbrıs’taki zihniyetin son aylarda artan saldırıları bizleri yıldıramaz. Birliğimizi koruyarak bu zor günleri de aşacağız. Yolumuz mücahidin yoludur; yolumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yoludur.”

Mavi Vatan vurgusu da yapan Tatar, Türkiye’nin desteğiyle geleceğe daha güçlü ilerleyeceklerini ifade ederek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Tatar konuşmasının devamından “Aramızdaki bazı sıkıntı ve dargınlıkları geride bırakmalı, önümüzdeki süreci başarıyla yönetmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu onur hepimizin onurudur. KKTC, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık simgesidir ve bu devletten, bu halkın haklarından asla taviz verilmeyecektir.” dedi.

- Hasipoğlu

Etkinlikte, Başbakan Ünal Üstel’i temsilen konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise sözlerine, Başbakan Üstel’in ablasının vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı ve Başbakan Üstel’in acısına rağmen saygı gereği etkinliğin başlangıcında salona gelip katılımcıları selamladığını belirtti.

Konuşmasının devamında üç parti arasında kurulan mutabakatın milletin iradesini yansıttığını vurgulayan Hasipoğlu, “Bugün burada egemenlikten vazgeçmeyenler, Türkiye’nin garantörlüğünden taviz vermeyenler, KKTC’yi kuranlar ve yaşatanlar var” dedi.

UBP, DP ve YDP olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ın bağımsız adaylığını “tam ve ortak bir kararlılıkla” desteklediklerini belirten Hasipoğlu, Tatar’ın “milletin ortak duruşunun adayı” olduğunu ifade etti. Hasipoğlu, Tatar’ın 2020’de aday olmadan önce federasyon görüşmelerine nokta koyacağını ilan ettiğini ve göreve geldikten sonra bu sözü tuttuğunu hatırlattı.

Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Dr. Fazıl Küçük ile başladığını, Rauf Raif Denktaş ve Derviş Eroğlu ile sürdüğünü, bugün ise bu onurlu nöbetin Ersin Tatar tarafından taşındığını kaydetti.

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin eğitim, sağlık, tarım, ekonomi ve ulaştırma alanlarında tarihi reformlara imza attığını belirterek, “Bu istikrar sürecek, Cumhurbaşkanlığını da kazanacağız. Sağduyu kazanacak, millet kazanacak, Kıbrıs Türk halkı geleceğine sahip çıkacak” dedi.

Hasipoğlu konuşmasını, “Yolumuz bir, davamız bir, adayımız bir, geleceğimiz bir. Biz biriz, tek yüreğiz. Gazamız mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.

- Ataoğlu

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, egemenliğine, geçmişine ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldiğini vurgulayarak, “Bugün burada yalnızca bir adaylık açıklaması için değil, KKTC’nin geleceğine dair sarsılmaz bir irade beyanı için toplandık” dedi.

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin, bu toprakların dününe, bugününe ve yarınına güçlü bir gönül bağı ile bağlı olduğunu belirterek, partisinin Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, özgürlüğünü ve onurunu her şeyin üzerinde tuttuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görev süresi boyunca halkın haklı davasını yılmadan ve taviz vermeden savunduğuna dikkat çeken Ataoğlu, iki ayrı halk ve iki ayrı egemen devlet temelinde yürütülen vizyonun sadece siyasi bir tercih değil, çocuklara bırakılacak en kıymetli miras olduğunu ifade etti.

“Federasyon hayalleriyle bizi azınlık yapmaya çalışanlara karşı dimdik duran, Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşunu dünyaya anlatan bir liderdir Sayın Tatar. Bu duruş, halkımızın susmayacağını, boyun eğmeyeceğini, kimsenin gölgesinde yaşamayacağını bir kez daha göstermiştir” diyen Ataoğlu, bu milli duruşun arkasında olduklarını belirtti.

Konuşmasında Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı da saygıyla anan Ataoğlu, “Onun ‘Egemenlik olmadan hürriyet olmaz’ sözü bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Denktaş çizgisi bizim rotamızdır, istikametimizdir” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeniden adaylığına verdiği desteğin yanı sıra, Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi’nin de bu vizyona omuz vermesini önemli bir siyasi birliktelik olarak değerlendiren Ataoğlu, bu dayanışmanın yalnızca bir seçim ittifakı değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine olan inancın güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

“Bu destek, devletimizin bekası, halkımızın egemenliği ve geleceğimizin güvenliği adına atılmış tarihi bir adımdır. Bu adımı hep birlikte, inançla ve kararlılıkla yürümemiz gerekiyor. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte halkımızın iradesine ve devletimizin bağımsızlığına sahip çıkacağız” diyen Ataoğlu, Tatar’ın milli vizyonunun yalnızca bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, “Sayın Tatar’la birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Omuz omuza, yürek yüreğe. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın halkımızın egemen iradesi” sözleriyle tamamlayan Ataoğlu, tüm destek veren partilere teşekkür etti.

- Arıklı

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını vurguladı.

Bu seçimi, Kıbrıs Türk halkı ve Türk milletinin kaderini ilgilendiren bir “beka meselesi” olarak nitelendiren Arıklı, “Bu seçimler anavatan Türkiye'yle bu yolu yürümek isteyenlerin ve karşısında Amerika, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yolunda gidenlerin arasında yapılacak olan bir seçimdir” dedi.

Arıklı, Türkiye’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak istediklerini belirterek, "Biz mesele milletse, mesele vatansa, hele ki mesele ana vatansa, gerisi teferruattır" dedi.

Sağ siyasi partiler olarak, tüm farklılıkları ve geçmiş çekişmeleri bir kenara bırakarak "milli mutabakat" çatısı altında birleştiklerini kaydeden Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek bir adayla, Sayın Ersin Tatar’ın etrafında birleşerek bu yola çıktık. Çünkü karşımızda hâlâ federasyon hayalleri kuranlar var. Onlara sesleniyoruz: 60 yıldır federasyon için görüşüyorsunuz, ne değişti? Ne kaldı görüşmediğiniz?” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Crans-Montana sürecine de değinen Arıklı, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin ve halkın hassasiyetlerini hiçe sayarak harita sunduğunu ve “Sıfır asker, sıfır garanti” teklifinde bulunduğunu hatırlattı. “Tüm bu tavizlere rağmen Rum tarafı masayı devirdi ve görüşmelerden kaçtı” diyen Arıklı, federasyonun artık gerçekçi bir çözüm modeli olmadığını, Türkiye’nin de federasyonu kabul etmediğini ifade etti.

Arıklı, çözümün eşit egemenliğe dayalı, iki devletli yapıdan geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün hâlâ federasyon diyenlere soruyoruz: Sıfır asker ve sıfır garanti dışında neyi taviz vereceksiniz? Rumları nasıl ikna edeceksiniz? Dolayısıyla federasyon bizim için bitmiştir. Federasyon görüşmeleri Türkiye için de ana vatan için de bitmiştir. Eşit Egemenliğe dayalı iki devletli çözümü konuşmak istiyoruz. Bunun dışında herhangi bir meseleyi konuşmak lüksümüz yoktur.”

Konuşmasının devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin binlerce şehit ve gazinin emaneti olduğunu belirten Arıklı, devlet olmanın Kıbrıs Türk halkının en büyük kazanımı olduğunu söyledi. KKTC’nin kolay kurulmadığını, halkın örgütlenerek ve büyük mücadeleler vererek devlete ulaştığını vurgulayan Arıklı, KKTC’yi sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olduklarını ifade etti.

“Bu bayrağı indirmeyeceğiz, bu devleti yıktırmayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız” diyen Arıklı, üç parti olarak tüm kapıları tek tek çalacaklarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci kez seçtirmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Arıklı konuşmasını, “Devlet kurmak çocuk oyuncağı değildir. Sayın Tatar’ın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz ve bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız” sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından etkinlik, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.