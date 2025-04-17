Açıklama şu şekilde:

Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları Başkanları olarak, Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Ünal Üstel’e ve Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik yapılan yakışıksız açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile olan kadim ve sarsılmaz bağlarımızı, bu tarz çirkin ve haddini aşan açıklamalar asla zedeleyemez. Bizler, her koşulda Sayın Başbakanımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla vurguluyoruz.

Bu ülkenin insanını “Rumcu” diye yaftalamak, hiç kimsenin haddine değildir. Kıbrıs Türkü’nün tarihini, bu topraklarda verilen bağımsızlık mücadelesini bilmeyenlerin yaptığı seviyesiz açıklamalara asla taviz verilmeyecektir.

UBP Gençlik Kolları olarak, bu saygısız açıklamaların karşılıksız kalmaması gerektiğine inanıyor ve en kısa sürede gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.