Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları tarafından bir açıklama yapılarak, “Bizleri karalamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz” denildi.

UBP Gençlik Kolları’nın açıklamasında, “Biz Ulusal Birlik Partisi gençleri, Ünal Üstel liderliğindeki büyük partimizin çatısı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve onun değerlerini yaşatmak için gönül gönüle, el ele çalışmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yıllardır olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanmayan ve Ulusal Birlik Partimizin yüce değerlerini ayaklar altına almaya çalışanlara her zaman verdiğimiz bir cevap olmuş ve bundan sonra da olacaktır” denildi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın UBP Milletvekili ve eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilebilir olmadığı belirtilen açıklamada, Derya’ya birçok mecrada gereken cevabın verildiği dile getirildi.

Açıklamada, “Her kim olursa olsun ne Ulusal Birlik Partisi'ne ne parti yönetimimize ne partimiz için canla başla çalışan gençlik kollarımıza ne de genel başkanımız Ünal Üstel'e hakaret edilmesine de izin vermeyiz, verecek de değiliz. Ulusal Birlik Partisi çok güçlü ve büyük bir partidir. Bilinsin ki, dışarıdan bizleri karalamaya çalışanlara geçit vermeyeceğimiz gibi partimizi içeriden vurmaya çalışan hiç kimseye de müsamahamız yoktur” ifadelerine de yer verildi.