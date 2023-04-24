Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkili kurulları Çarşamba günü 25 Haziran’da yapılması planlanan milletvekilliği ara seçiminde partinin adayı kişiyi belirlemek ve bir süredir devam eden parti tüzüğünün değiştirilmesi çalışmalarını ele almak üzere toplanıyor.

UBP Meclis Grubu, İlçe Başkanları ile seçilen, atanan MYK üyelerinden oluşan Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 13.00’da Parti Meclisi toplantısı ise saat 16.00’da UBP’nin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binasında gerçekleştirilecek.

İş insanı Ali Başman’ın ara seçimde UBP’nin Lefkoşa milletvekili adayı olarak gösterilmesi önceki MYK toplantısında karara bağlanmıştı.

Çarşamba günkü toplantılarda Başman’ın adaylığının onaylanması bekleniyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi