Atatürk Caddesi’nde bulunan, UBP Girne İlçe merkez Binası önünden, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve siyah mor balonlarla Atatürk Anıtına yürüyen Ulusal Birlik Partililer, Atatürk Anıtına çelenk koydu

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal,etkinliği , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şiddetin her türlüsüne hayır dediklerini kaydetti.

Sadece kadınlara ve çocuklara yönelik değil , her türlü canlıya yönelik şiddetin karşısında olduklarını dile getiren Ünal, şiddetin dünyada hiçbir canlıya yakışmayan bir eylem olduğuna vurgu yaptı.

Şiddete eğilim gösteren erkekleri dünyaya getirenlerin de , yetiştirenlerin de anneleri yani kadınlar olduğuna dikkat çeken Fatoş Ünal, bu mücadelede, kadınlara büyük görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Şiddete hayır demek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri etkinlikte,dünya sadece sevgi ve anlayışla yoğrulsun mesajı vermek istediklerini söyleyen Ünal, dünyanın sevgi ve anlayışla iyileşerek daha güzle bir yer olacağına inanç belirtti.

Konuşmanın ardından ,etkinliğe katılanlar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembol renkleri olan siyah ve mor renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı.