UBP Milletvekili Hasan Küçük yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin siyaset üstü bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Eğitim, çocuk odaklı olmalı; bireyselden bütünsele varan bir süreçtir ve siyaset üstü bir olgudur” dedi.

Küçük, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni boykot etme kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Küçük, TEKNOFEST’in bilim, teknoloji ve inovasyonun kutlandığı, gençlerin hayallerine kanat taktığı bir etkinlik olduğunu belirtti. Küçük, “Öğrencilerin bu festivale katılımının sendikalar tarafından yasaklanması kararını büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılıyorum. Biz çocuklarımızla orada olacağız. TEKNOFEST gençlerindir.” ifadelerini kullandı.

Küçük, festivalin bugüne kadar milyonlarca öğrencinin emeği, tutkusu ve zekâsıyla büyüdüğünü vurgulayarak, “Bu festivalin ruhu; gençlerin üretme, keşfetme ve başarma heyecanından doğdu. Şimdi, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini dışarıda bırakarak bu ruha zarar veriliyor. Her şey siyaset değildir.” dedi.

“Eğitim yaşamın her anındadır”

Sendikanın aldığı boykot kararının, öğrencilerin vizyon edinme ve hayal dünyalarını geliştirme süreçlerini zedelediğini belirten Küçük, “Öğrenciler sadece izleyici değil, TEKNOFEST’in gerçek sahipleridir. Eğitim yaşamın her anındadır ve bütünseldir. Geleceğe umutla bakan, ülkemizi ileri taşıyacak genç zihinlerin sesini kısmak sadece onların değil, hepimizin kaybıdır” dedi.

“Gelecek gençlerin, TEKNOFEST hepimizindir”

Küçük, gençlerin bilim ve teknolojiye olan sevgilerini hiçbir engelin durduramayacağını belirterek, “Biz gençler olarak, bilim ve teknolojiye olan sevgimizi, azmimizi ve kararlılığımızı hiçbir engelin durduramayacağını bir kez daha vurguluyoruz. TEKNOFEST’te olacağız. Gelecek gençlerin, TEKNOFEST hepimizindir.” ifadelerini kullandı.