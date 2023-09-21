Ünal Üstel, toplantıda, ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak.
Saat 17.30’da başlayacak MYK Toplantısı, Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez’de yer alacak
Ünal Üstel, toplantıda, ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak.
Saat 17.30’da başlayacak MYK Toplantısı, Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez’de yer alacak
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