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Ünal Üstel , toplantıda, ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak.

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