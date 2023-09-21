Ünal Üstel, toplantıda, ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak.

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkının kaybedeceği bir 50 yılı daha yoktur Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkının kaybedeceği bir 50 yılı daha yoktur

Saat 17.30’da başlayacak MYK Toplantısı, Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez’de yer alacak