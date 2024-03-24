Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin ikinci hafta programı Akademi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde, UBP’li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanlarının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in inisiyatifiyle siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi’nin ikinci hafta dersleri Cumhurbaşkanlığı’nda Politik Danışmanlık görevinde bulunmuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Görüşmecilik yapmış olan Prof. Dr. Ata Atun’un “Kıbrıs Soru’nun Kökeni”, Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu eski Başkanı ve eski Müzakereci Ergün Olgun’nun “Müzakere Süreci”, Cumhurbaşkanı eski Sözcülerinden emekli Diplomat, Osman Ertuğ’un “KKTC İlânı Süreci Ve Siyasi Sonuçları” ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı, Müzakere Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın “İki Devletli Çözüm Modelinin Temelleri” konularında verdiği derslerle tamamlandı.

3. Hafta Basa, Şafak, Özçınar ve Karakartal’ın vereceği derslerle devam edecek…

Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta programı 30 Mart, 2024 (Cumartesi) 15:00-17:45 saatleri arasında YDÜ Büyük Kütüphanede Prof. Dr. Necdet Basa’nın Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları, , Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak’ın Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi, Mahmut Özçınar’ın Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler, Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın Görsel Belgelerle Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi konularında vereceği derslerle devam edecek.