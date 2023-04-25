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Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Gizem Özgeç'in sunduğu Meclis Bahçesi Programına, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu konuk oldu.

25 Haziran’da gerçekleşecek ara seçim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, ana muhalefet CTP’nin erken seçime gitme istemine yönelik şunları kaydetti: "Erken seçim için bunu gerektirecek bir durum yok. Yasalarımız, anayasamız 5 yılda bir yapılacağını öngörüyor, dolayısıyla hükümette bir sorun olmadığı müddetçe ki hükümet uyumlu bir şekilde icraatlarına devam ediyor, yasalar meclisten geçiyor hem yasama faaliyetleri hem yürütme faaliyetleri devam ediyor.”

"Tabi ki muhalefet eleştirisini yapacak o noktada diyecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullanan Hasipoğlu, herkesin bu ülke için daha iyisi daha güzelini ve yasaların da daha hızlı bir şekilde geçmesini isteyeceğini vurguladı.

“ARA SEÇİME GİDİYORSAK SEBEBİ ÖZERSAY”

Ara seçim yapılmasına UBP’nin sebep olmadığını belirten Hasipoğlu, "Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay istifa etti ve sine-i millete döneceğini beyan etti, o da kendi takdiridir ama bugün bu ara seçime gidiyorsak bunun sebebi Kudret Özersay'dır" ifadelerini kullandı.

Seçim yasaklarıyla ilgilide bir düzenleme yaptıklarını belirten Hasipoğlu, " Seçim ve halk oyalaması yasasında bir düzenleme yaptık, bunu 30 güne düşürdük. Dün komiteden oy birliğiyle geçti" dedi.

SEÇİM TAKVİMİ ŞEKİLLENİYOR

27 Mayıs tarihi itibariyle seçim yasaklarının başlayacağını dile getiren Hasipoğlu, "YSK da seçimle ilgili takvimini bugünlerde belirlemeye başlayacak ve süreç işleyecek. Ara seçim ada genelinde olacak” dedi.

“GÖNLÜNDE HEP UBP VAR”

Ara seçimlerde UBP’nin adayı olarak gösterilen Ali Başman'ın Ulusal Birlik Partisi'ne gönül vermiş başarılı bir iş adamı olduğunu söyleyen Hasipoğlu, "Gönlünde de hep UBP vardı" dedi. Başbakan Ünal Üstel ile yapılan istişare ve kamu oyu yoklamalarında Ali Başman'ın isminin öne çıktığını dile getiren Hasipoğlu, “Parti iç düzenlemelerimiz gereği de MYK ve PM’nin onayı gerekecek, yarın konu gündemimizdedir" dedi ve ekledi "Saat 13:00'da genişletilmiş MYK ve grup toplantısı yapacağız 16:00'da da grup toplantısı yapacağız dolayısıyla isim onaya sunulacak şimdiden hayırlı olsun diyorum. Lefkoşa bölgesi için aday adayımız yarın (bugün) netleşmiş olacak."

UBP seçime her zaman hazırdır diyen Hasipoğlu, "Yerel seçimlerde en fazla belediye meclis üyesi çıkaran bir parti olduk ve bu anlamda sandalyeyi almamız ve 25 sayısı önemlidir. Meclis aritmetiğinin yarısına sahip olmuş olacağız, komitelerde de daha etkin daha verimli çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“HENÜZ YASA TASARISI GELMEDİ”

Başbakan Ünal Üstel'in mesai saatleriyle ilgili açıklamalarına değinen Hasipoğlu, "Bakanlar Kurulu’ndan henüz böyle bir yasa tasarısı gelmedi evet böyle bir düşünce var ama detayı hakkında henüz bir bilgiye sahip değilim" ifadelerini kullandı.

“KIYAMETLER KOPTU, SALDIRIYA UĞRADIK”

23 -24 Nisan tarihlerinin önemine değinen Oğuzhan Hasipoğlu, yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı: "O dönemde Annan Planı’na 10 gün kala AB'nin genişlemeden sorumlu komseri Gunther Verheugen Güney'deki Hilton Otel'e gelerek tüm siyasi partileri toplamıştı ve Gunther Verheugen öyle bir açıklama yapıyordu ki bizi ikna etmeye çalışıyordu. Bir konuşmasını hiç unutmuyorum "Ey Kuzey Kıbrıslılar size güney gibi gelişmiş olmak istiyorsanız sizde evet deyin" demişti. Bende söz alarak " Sizin bu kadar yardımı güneye yapıp kuzeye yapmamış olmanız olabilir mi?" demiştim. Orada Rum Ticaret Başkanı Odası müdahale edip böyle bir soru soru sormazsınız yorum yapmazsınız diyerek sorunu sor demişti. Ben de sorumu sordum "Bu referandumun sonucunda Güney hayır derse Kuzey evet derse KKTC'yi tanıyacak mısınız?" bu soru üzerine içeride kıyametler koptu ve hatta dışarıda koptu ve hatta saldırıya bile uğradık. Güney'deki siyasiler AB'ye girebilmek için rollerini öyle iyi bir şekilde oynadıki öyle bir hava yaratıp AB'yi kandırdılar. Gunther Verheugen'in açıklamasını hiç unutmuyorum "Rumlar bizi kandırdı" şeklindeki gazete küpürünü hala saklıyorum."

KKTC HEYETİ TÜRKİYE’YE GİDECEK...

Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gideceklerine işaret eden Hasipoğlu, “Meclis Başkanımız Zorlu Töre ile beraber Türkiye'ye gideceğiz orada Türkçe Konuşan Parlamenterler Birliği var ve onun toplantısına katılacağız, yine üyeliğimiz gündeme gelecek. Oradaki toplantılarda da bir üyelik alma durumumuz olabilir"

Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun başa gelmesi durumunda masaya dönülüp dönülmeyeceğini tamamen Kıbrıs Türk halkının iradesinin ve Kıbrıs Türk halkının seçmiş olduğu yöneticilerin iradesine tabi olduğunu söyleyen Hasipoğlu, "Kendi irademize kendimiz karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

“İSİAS DAVASININ UZUN SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Adıyaman’da yıkılan İsisas Otel soruşturmasına ilişkin de bilgi veren Hasipoğlu, “İsias Otelin olduğu alan bizde gittik yandaki ve arkadaki binalar duruyor net bir şekilde ihmalin, kusurun olduğu belli. Apartman otele dönüştürülmüş ve bunlarda bilimsel raporlarla zaten teşvik edilmiş bu yüzden İsias Davasının çok uzun süreceğini düşünmüyorum” dedi