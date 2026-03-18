Ulusal Birlik Partisi (UBP), Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla yoğun ve verimli bir çalışma günü geçirdiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, günün ilk bölümünde güncel konuların ele alındığı Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Ardından milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş MYK Toplantısı’nda kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Günün son bölümünde ise Parti Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda hem ülke içindeki hem de bölgesel gelişmeler çok yönlü şekilde ele alınırken, özellikle ekonomik tedbirler ve halkın refahını doğrudan etkileyen başlıklar üzerinde duruldu.

Açıklamada, alınan kararların ülkenin istikrarına, ekonomik gücüne ve toplumsal refahına katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulanarak, birlik ve kararlılıkla çalışmaya devam edileceği ifade edildi.