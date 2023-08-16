Karanfil mesajında, “ Gelecek nesillerin, özgür, hür bir şekilde yaşaması için canlarını ortaya koyan vatan evlatlarının Lefke’de verdiği mücadele asla unutulmayacaktır.” diyerek, Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullandığını ve 20 Temmuz 1974 sabahı Mutlu Barış Harekâtını başlattığını, harekâtın ikinci safhasıyla birlikte de sınırların yeniden çizildiğinin altını çizdi.

Karanfil açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Rum darbecilerin hedefinde her zaman olduğu gibi yine Kıbrıslı Türkler vardı. Amaçları adayı Yunan adası yapmak olan bu zihniyet, 20 Temmuz sabahı Anavatan Türkiye’nin tokatı ile karşılaştı. Rum esaretinin bitmesine, Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuşmasına çok az bir süre kalmıştı ki, harekâtın ikinci safhasında kahraman Kıbrıs Tük halkı tamamen özgürlüğüne kavuştu. Türk askeri ve mücahitler, 16 Ağustos 1974 tarihinde Lefke bölgesine ulaşarak esarete son vermiş, Lefke kurtuluşunu ilan etmiştir.

Bugün, bu topraklarda özgür bir şekilde yaşıyorsak, bunu Atalarımıza, Anavatanımıza, geçmişte bizler için mücadele veren, kan akıtan, şehadet şerbeti içen vatan evlatlarına, kahramanlarına borçluyuz. Adada bir tek Türk’e tahammülü olmayan Rumlara en büyük cevap Barış Harekatıyla verilmiş, zulüm son bulmuş, özgürlüğümüz devletimizin ilanı ile taçlanmıştır.

Bu vesile ile ülke savunmasında yer alan, hayatı pahasına topraklarını savunan ve şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ve güzel Lefke’mizin kurtuluşunun yıl dönümü vesilesi ile bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır."