Polis, tüm kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Üçüncü kaza ise 16 Nisan 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 17-18’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Ö. C. K. (29), 97 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla seyrettiği sırada şerit değiştirmesi sonucu, aynı istikamette sol şeritte ilerleyen A. Ş. (30) yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptı. Bu kazada da yaralanan olmazken, Ö. C. K. alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

İkinci kaza aynı gün saat 23.00 sıralarında Girne’de Üniversite Yolu üzerinde meydana geldi. İ. A. (32), 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yol kenarında park halinde bulunan A. O. Y. (25) sorumluluğundaki aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, İ. A. alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İlk kaza, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde meydana geldi. İ. Ç. (57) yönetimindeki araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak akasya ağacına çarptı. Araç daha sonra kendi ekseni etrafında dönerek yaklaşık 20 metre derinliğindeki hendek içerisine düştü. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

