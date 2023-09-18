Ülke genelinde 3 farklı bölgede yangın çıktı. Söz konusu yangınlar itafiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLTAŞLI KÖYÜNDE YOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BİR AĞILA SİRAYET ETTİ!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Boltaşlı köyünün çıkışında bulunan yol kenarında meydana gelen yangının bölgedeki bir küçükbaş hayvan ağılına sirayet etmesi sonucu, ağıl içerisinde muhafaza edilen 50 adet kare balya ve ilaçlama pompasının plastik haznesi ile hortumu yanarak zarar gördü.

İSKELE’DE BİR SÜPERMARKETİN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan dün saat 16.30 sıralarında, İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin alüminyumdan mamul deposu içerisinde meydana gelen yangın sonucu, depo içerisinde muhafaza edilen muhtelif miktar ve ebatlardaki yiyecek-içecek ürünleri ile güvenlik kamerası yanarken, deponun çelik rafları ise oluşan ısıdan dolayı zarar gördü.

TATLISU’DA TATİK KÖYÜ İÇERİSİNDE BİR ODADA YANGIN!

Son olarak dün saat 22.00 sıralarında, Tatlısu’da bulunan bir tatil köyünün ahşaptan mamul odası içerisinde, muhtemelen elektrik panosu içerisindeki elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın sonucu, odanın tüm iç kaplama tahtası, klima iç ünitesi, çekyat koltuk, mutfak ve elbise dolapları ile elektrik dağıtım panosu yanarak zarar gördü.

Yangınlarla ilgilli soruşturmalar ise devam ediyor.