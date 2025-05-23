İthal ürünlerden alınan 30 numunenin 27’si temiz çıkarken, 3 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Mehtap Uzunkaya’ya ait armut, Halil Kasap Paz. Ltd’e ait armut ve REE Tic. aracılığıyla Cahide Kılıç’a ait elma golden ürünlerinde kalıntıya rastlandı. Söz konusu ürünler, firmaların talebi doğrultusunda menşeine iade edildi veya edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 21 numunenin ise 20’si temiz bulundu. Duran Kılbıyık’a ait domates numunesinde limit üstü kalıntı tespit edilmesi üzerine, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.