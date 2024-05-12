Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, dün, saat 18:30’da, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Mine Altay, yönetimindeki ML 873 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda sol şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önlerine geldiğinde dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalışırken, o esnada sağ şerit içerisinde 194 mlgr alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Ömer Sevinç (E-24) yönetimindeki 35 BAF 499 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan Ömer Sevinç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde köprücük kemiği kırığı teşhisi üzerine yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, dün saat 08.30’da, Esin Teker (K-48), yönetimindeki MC 057 plakalı salon araç ile doğu istikametinde seyrettiği sırada, köpek barınağı önlerine geldiğinde, sürücünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç orta refüj üzerinde bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce savrularak yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Esin Teker, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Girne’de, dün saat 09:00 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu 2-3’üncü kilometreleri arasında, Can Güvenenler (E-25), 230 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LB 305 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sol şeride geçerek, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikametine doğru seyreden Süleyman Asilçağ (E-34) yönetimindeki GR 357 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.