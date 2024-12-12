Uçak yolculuklarında güvenlik nedeniyle 19 yıl önce getirilen sıvı madde yasağının kalkabileceğini açıklandı. IATA Başkanı Willie Walsh, bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net bir zaman veremediğini dile getirdi. Uçaklarda sıvı yasağı ne zaman getirildi? Uçaklardaki sıva yasağı neleri kapsıyor? El bagajında ne kadar sıvı taşınabiliyor? Uçak içerisine ne kadar sıvı alınabiliyor?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini açıkladı. Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle, uçaklarda sıvı madde sınırlamasının gerekliliğinin sorgulandığını açıkladı. Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, fakat bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net zaman veremediğini belirtti.

El bagajında ne kadar sıvı taşınabiliyor? Neler yasak kapsamında?

Güvenlik uygulamaları kapsamında, uçak seyahatinde yolcular, el bagajlarında tek şişede boyutu 100 ml'yi geçen sıvıları taşıyamıyor. Türkiye'de SHGM kurallarına göre, uçağa yanınızda taşıyacağınız el bagajında sadece 1 adet, 1 litrelik ağzı kilitli torba içerisinde her biri maksimum 100 mililitrelik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşıyabilirsiniz. Ağzı kilitli torba olarak 1 litrelik (yaklaşık 20cm x 20 cm) kilitli buzdolabı poşeti kullanılabiliyor.