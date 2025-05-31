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Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.

Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.

İzmir'de 23 bin işçi grevde...

İzmir'de 23 bin işçi grevde...

Alınan bilgiye göre, Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu.

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