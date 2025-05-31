Alınan bilgiye göre, Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu.

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Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.

Uçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.

Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.