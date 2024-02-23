Galatasaray'ın elenmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda maçlar tamamlanırken, kuralar çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentin gerçekleştirilen kura sonrası Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı- Lacivertliler Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler son 16 turundaki maçlarını 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz ilk maçını deplasmanda ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union SG - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

ŞAMPİYONLUK ORANI GÜNCELLENDİ

Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi. Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.