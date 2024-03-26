Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Galatasaray - Antalyaspor maçında, sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı kararı ve VAR incelemesinin konuşulduğu görüntülerde maçı yöneten hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya ile TFF hakem danışmanı Hugh Dallas arasındaki diyaloglar dikkat çekti.

UĞUR DÜNDAR'DAN SERT TEPKİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÖZÜR DİLEYİP HAKEMLİĞİ BIRAKIN"

Bitigen ve Yankaya'ya çağrıda bulunan Dündar, iki isimden özür dileyerek hakemliği bırakmasını istedi.

Dündar, söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer verdi;

"Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!"