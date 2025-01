Lefkoşa’daki Concorde Tower’da yapılan etkinliğe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, UID KKTC üyeleri ve konuklar katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC’nin tanıtım film gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UID KKTC Kurucu Bölge Başkanı Emre Kaya, UID KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi ve UID Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Sağanak, etkinlikte birer konuşma yaptı.

Etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

TATAR: “NEREDE OLURSAK OLALIM, TEK YÜREĞİZ VE TEK VÜCUDUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin 32 ülkede ve 57 bölgede, yürekleri UID ile atan herkesi selamladığını dile getirdi.

Tatar, “Amerika’dan Japonya’ya Kanada’dan KKTC’ye, bu coğrafyalara çeşitli sebeplerle yaşamlarını sürdürmek için giden kardeşlerimizin öz vatanlarını hiç bir zaman unutmadıklarını ve milli kültürümüzü ve maneviyatımızı oralarda haykırmak için oluşturulan teşkilatlanmayı kutluyoruz.” diye konuştu.

Tatar, “Nerede olursak olalım... Tek yüreğiz ve tek vücuduz. Aklımız ve gönlümüz her zaman Anavatan ile birliktedir.” ifadesini kullandı.

“1071 Malazgirt Savaşı, 1453 İstanbul’un Fethi ve 1571 Kıbrıs'ın Fethi... Bu coğrafyadaki varlığımızın temellerine baktığımızda bu üç tarih çok önemlidir.” diyen Tatar, Kıbrıs’ta önemli bir tarih daha olduğunu ve onun da 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu kaydetti.

Tatar, KKTC’nin en gündeydeki bağımsız bir Türk devleti olarak bütün Türk devletlerinin Akdeniz’e açılan bir kapısı ve serhat bekçisi olduğunu vurguladı.

“Milli değerlerimize, örf, adet ve geleneklerimize sahip çıkmamızın anlamı çok büyüktür.” ifadesini kullanan Tatar, gençlerin kendi dillerini ve kültürlerini öğrenmeleri için yapılan bu çalışmaların çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

“HİÇBİR ZAMAN YIKILMADIK VE YIKILMAYACAĞIZ”

“Güney Kıbrıs’ın yaptığı ırkçılıktır, haksızlıktır. Hala daha ambargolar ve izolasyonlarla Kıbrıs Türk halkını, bir bakıma yıkmak için uğraşıyorlar.” şeklinde konuşan Tatar, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Hiç bir zaman yıkılmadık ve yıkılmayacağız.” dedi.

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeye değinen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz Avrupa Birliği devleti olarak kendinizi tanıtıyorsunuz ama ırkçılık yapıyorsunuz. Bize zulüm yapıyorsunuz. 1974’ten sonra KKTC’ye yerleşmiş, vatandaşımız olmuş, burada doğan ve torun sahibi olan insanların Güney Kıbrıs’a geçişlerine engel oluyorsunuz. Benim vatandaşlarım arasında ayrım yapma hakkın yoktur. Ben burada, BM’nin nezaretinde karşında oturuyorsam, KKTC’deki vatandaşların seçilmiş bir lideri olarak oturuyorum. Nerede Birleşmiş Milletler, nerede Güvenlik Konseyi... Ayrımcılık yapılıyor. Bunun kayıtlara girmesini istedim. Bu, insan haklarına aykırıdır ve çağdaş değerlerin hiç kabul etmeyeceği bir davranıştır.”

Tatar, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temsiliyetinin olmasının kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi.

YILMAZ: “ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ, BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, bugün burada Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) KKTC 2. Olağan Bölge Genel Kurulu vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yılmaz, bu kongrenin yalnızca UID’nin güçlü vizyonunu yansıtmakla kalmadığını, aynı zamanda dünya çapında Türk ve göçmen kökenli bireylerin ortak geleceği için önemli bir dayanışma platformu sunduğunu dile getirdi.

“Uluslararası Demokratlar Birliği, 2004 yılındaki kuruluşundan bu yana, Türk diasporasının haklarını savunmak, kültürel mirasını korumak ve yaşadıkları toplumlardaki entegrasyon süreçlerini desteklemek için değerli çalışmalar yapmıştır.” diyen Yılmaz, bugün 4 kıtada, 32 ülkede ve 57 bölgede temsil edilen bu güçlü organizasyonun “hem köklerimize bağlı kalmanın hem de yaşadığımız toplumların asli bir parçası olmanın önemini” bir kez daha hatırlatmakta olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin fedakar ve çok başarılı işlere imza atığını belirtti.

“32 ülkede ve 57 bölgede bulunan tüm kardeşlerimize en derin selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.” diyen Yılmaz, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan desteğinin tarihin derinliklerinden gelen kardeşlik temelinde güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz, “2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC’ye toplam 15,9 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak, altyapı projelerinden sağlık ve eğitime, tarımsal sulamadan dijitalleşme projelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“Lefkoşa Çevre Yolu gibi ulaşım projeleri, modern sağlık merkezleri, Eğitim Bilişim Ağı’nın yaygınlaştırılması gibi eğitim reformları ve su temini projeleri, Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmek için atılan adımlardan sadece birkaçıdır.” diyen Yılmaz, Türkiye’nin bu katkılarının KKTC’nin güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına yönelik kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

“KKTC, KÖKLÜ TARİHİ VE CESUR HALKIYLA, BARIŞ VE İSTİKRAR ADASI OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR”

Tüm muhataplarıyla son derece uyumlu ve verimli bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Yılmaz, “İşte bu bütün eserler, ortak çalışmamızın, birliğimizin ve beraberliğimizin sonucudur. ‘Ayrılıkta azap var, birlikte bereket var.’ Elbette farkı düşüncelerimiz ve yaklaşımlarımız olabilir. Biz oturup, konuşup, tartışıp ortak akılla birliği yakalamadığımız sürece, ne içinde bulunduğumuz topluma ne de insanlığa bir fayda üretemeyiz. Kim, birliği ve beraberliği bozuyorsa, kim bu konuda olumsuz bir tavır içine giriyorsa hem kendisine hem de içinde bulunduğu topluma yazık ediyor demektir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlık mücadelesiyle yazdığı kahramanlık destanıyla yalnızca Türk milletinin değil, aynı zamanda uluslararası toplumun takdirini kazandığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bugün KKTC, köklü tarihi ve cesur halkıyla, Doğu Akdeniz’in kalbinde bir barış ve istikrar adası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 1974 Barış Harekatı sadece Türklere barış getirmedi, tüm adaya huzur ve barış getirdi. Bu noktada UID’nin vizyonu, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için de son derece önemlidir. Kültürel mirasımızın korunması, eşit yurttaşlık haklarının savunulması ve çok kültürlülüğün teşviki gibi temel değerler, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli bir dayanak noktasıdır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda desteklemeye ve bu konuda UID ile iş birliğimizi artırmaya devam edeceğiz.”

“ADADA SİVİL TOPLUM HAREKETLERİ, BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN HAYATİ BİR ROL OYNAMAKTADIR”

Adada sivil toplum hareketlerinin, barış ve istikrarın sağlanması için hayati bir rol oynamakta olduğunu kaydeden Yılmaz, bir takım uluslararası güç odaklarının suni şekilde oluşturduğu, sivil toplum adı altında faaliyet gösteren yapıları kast etmediğini, gerçek sivil toplum örgütlerini kastettiğini söyledi.

Yılmaz, uluslararası finansmanla ayakta duran ve uluslararası bir takım çevrelerin amaçlarına hizmet eden yapılara sivil toplum denmesini de doğru bulmadığını kaydetti.

Yılmaz, “UID’nin bu alanda öncü bir rol üstlenmesini ve toplumsal barışın tesisi için çalışmalarını daha da genişletmesini bekliyoruz. Adada sivil toplumun sesi olmak ve ortak geleceği şekillendirmek için UID’nin sergileyeceği liderlik, halkımızın haklarının savunulmasında büyük bir destek sağlayacaktır.” dedi.

UID’nin KKTC’deki varlığının, Kıbrıs Türk halkına duyulan güvenin ve verilen desteğin somut bir ifadesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ayrıca, daha önce de Ada’da önemli çalışmalar yürüten Sayın Fadıl Şanverdi’nin, UID KKTC Temsilcisi görevini üstlenmesiyle bu başarıların üzerine yenilerini ekleyeceğine yürekten inanıyorum. Bir makama herkes gelebilir ancak bir makamdan alnının akıyla ayrılmak herkese nasip olmaz. Sözlerime son verirken, bu anlamlı organizasyonu düzenleyen UID yöneticilerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KAYA: “UID, BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK ADALETİ, EŞİTLİĞİ VE DAYANIŞMAYI SAVUNAN BİR MİSYONUN TEMSİLCİSİ”

UID KKTC Kurucu Bölge Başkanı Emre Kaya da, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bölge Başkanlığı, 2. Olağan Bölge Genel Kurulu vesilesiyle açılış konuşmasını yapmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek sözlerine başladı.

UID KKTC Kurucu Bölge Başkanı olarak bu çatı altında geçirdiği her bir anın kendisi için tarifsiz olduğunu kaydeden Kaya, “Bu dönem yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir davanın, büyük bir idealin ve güçlü bir dayanışmanın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığım bir süreç oldu.” diye konuştu.

UID’in bir sivil toplum kuruluşu olarak adaleti, eşitliği ve dayanışmayı savunan bir misyonun temsilcisi olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

“Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızın samimiyeti ve azmi, her zaman en büyük destekçimiz oldu. Kadın kollarımızdan, gençlik kollarımıza kadar teşkilatımızın her bir ferdini azmi ve kararlılığı için yürekten teşekkür ediyorum. Bugün, bu değerli emaneti ikinci kogremizde başkan olarak seçilen Fadıl Şanverdi kardeşimize vermenin haklı gururunu, huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Allah'ın izniyle Fadıl kardeşim, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek ve bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacak. Buna olan inancım tamdır. Bizlere bu süreçte her daim destek olan, liderliğiyle dünya mazlumlarının sesi olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a en derin şükranlarımı sunuyorum.”

Teşkilatın her bir ferdine, Avustralya'dan Japonya'ya, ABD’den KKTC’ye kadar her bir bölge başkanına da şükranlarını sunan Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin sadece bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, "bir samimiyet ve ahde vefa hareketi " olduğunu dile getirdi.

ŞANVERDİ: “UID, TÜRK DİASPORASI İÇİN SAYISIZ BAŞARILARA İMZA ATMIŞ BİR HAREKET”

UID KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi de, kendilerine desteklerini esirgemediğini belirttiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cuhmurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini sunarak sözlerine başladı.

UID, 2004 yılında Almanya`nın Köln şehrinde “Avrupalı Türk Demokratlar Birliği” (UETD) olarak kurulduğunu ifade eden Şanverdi, "UID’in kuruluşundan bu yana önce Avrupa sonra da tüm dünyadaki Türk diasporası için sayısız başarılara imza atmış bir hareket" olduğunu aktardı.

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin göçmen kökenli bireylerin yaşadıkları toplumlara entegre olmalarını desteklerken ırkçılık, islam ve yabancı düşmanlığı başta olmak üzere her türlü toplumsal sorunla mücadele ettiğini belirten Şanverdi, “Eşit yurttaşlık, demokratik katılım ve çok kültürlülük gibi değerlerin global ölçekte en önemli ve istikrarlı savunucularındandır” diye konuştu.

Şanverdi, Köln şehrinde UETD adında başlayan yolculuğun bugün 4 kıtada, 57 bölgede temsiliyle devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Akdeniz’de varlıklarını sürdürmek adına büyük mücadeleler verdiğini ve bedeller ödediğini ifade eden Şanverdi, “Günümüzde bu mücadele şekil değiştirmiş olsa da, Kıbrıs Türk Halkı bugün de öz değerlerini koruyarak var olma mücadelesi vermeye devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya entegrasyonunda Uluslararası Demokratlar Birliği, kritik bir önem taşımaktadır.” diye konuştu.

“Özellikle sivil toplum alanında ambargoların kırılması için burada Uluslararası Demokratlar Birliği’nin teşkilatlanması önemli bir adımdır. Artık Kuzey Kıbrıs Türklerinin sesi, Uluslararası Demokratlar Birliği ailesinin temsil edildiği 32 ülkede yankılanacaktır. Bu yolda büyük emekler veren UID KKTC kurucu bölge başkanımız Sayın Emre Kaya ve yönetimine teşekkürü borç bilirim. Kendisi bu yolu açarak hem Kıbrıs Türk toplumuna, hem de diasporamıza önemli hizmetlerde bulunmuştur.” diyen Şanverdi, devraldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak adına ve daha güçlü bir Türk toplumu inşasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

SAĞANAK: “GÜÇLÜ BİR TEŞKİLATIN OLMAZSA OLMAZI, ONA GÖNÜL VERENLER”

UID Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Sağanak da, 2004’te kurulan teşkilatın 20’inci yılını kutlarken attıkları bu adımın hayırlar getirmesini temenni etti.

Sağanak, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin kuruluşundan bugüne farklı uluslara, kültürlere ve dinlere mensup insanların toplumsal yaşamın her alanına katkı sağlayan ve eşit haklara sahip bireyler olması vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bu vizyona ulaşmak için tüm dünyada Türklerin ve kardeş toplulukların yaşadıkları ülkelerin dokusuna ve farklılıklarına saygıyla, karşılıklı anlayış destekleyen bir ruh ortaya koyduğunu söyleyen Sağanak, “Bu kimliğin, genç nesillere de sağlam temeller üzerine inşaası, bilhassa Yurtdışı Türk Toplumu olarak hassasiyet gütmemiz gereken bir husustur.Teşkilatımıza bu hususta büyük görevler düşmektedir. Yurt dışında Türk kültürünün korunması ve tüm dünyaya tanıtılması önceliklerimizdendir.” diye konuştu.

Sağanak, birlikte inşa edecekleri güçlü bir bölge teşkilatının Türk toplumuna karşı olan önyargıları kıracağını dile getirdi.

Güçlü bir teşkilatın olmazsa olmazının ona gönül verenler olduğunu kaydeden Sağanak, “Gönüllerde yer edinmek için çaba sarf etmeliyiz. Daha eşit ve daha adil bir toplum inşası için, birlik ve beraberlik içinde çalışmamız şarttır.” dedi.

-Yılmaz KKTC'den ayrıldı

Günübirlik ziyaret için sabah saatlerinde KKTC'ye gelen TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, temaslarını tamamlamasının ardından adadan ayrıldı.