Yeni Trafik Cezaları geçtiğimiz akşam yürürlüğe girdi. Özellikle alkollü araç kullanımı ve süratli araç kullanma cezalarına getirilen artışlardan ziyadesiyle memnunum.

Tabi cezaların yürürlüğe girmesinin duyurulmasının ardından, sosyal medyada “Astronomik” olarak değerlendirilen, polisi ve hükümeti “Vatandaşın cebine el uzatmak ile suçlayan” bazı yorumları da üzülerek okudum.

Kusura bakmayın arkadaşlar ama hiçbir ceza bedeli veya hiçbir para birimi, sizin ve sevdiklerinizin canından kıymetli değil… İlla içmek mi istiyorsunuz? Size içmeyin diyen yok ki… İçin! Ama eve dönerken hayatınızı tehlikeye atmayın. Kaç sabaha uyandık ölüm haberi ile başlayan… Kaç akşamı bitirdik ölüm haberi ile…

Siz değil miydiniz sosyal medyada trafik kazalarını lanetleyen? Yollara suç bulan? Cezalar artırılmalı diye çarşaf çarşaf iletiler yazan? Kazalar son bulmalı diye naralar atan ve “hükümeti göreve davet eden” siz değil miydiniz? Hükümet ve meclis görevini görevi yaptı…

Bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak artırılan cezalardan dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Belki birilerinin cebi canından kıymetlidir de bu cezaları ödemek zorunda kalmamak için kural ihlali yapmaz!

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık geri sayım başladı… Ülkenin iki büyük partisi UBP ve CTP adaylarını resmen açıkladı. Diğer koalisyon ortakları YDP ve DP’nin de eğilimi Tatar’a destek yönünde… Cumhurbaşkanlığı yarışı Ersin Tatar ve Tufan Erhürman arasında geçecek… Tabi Sürpriz bir aday çıkmazsa…

Sokakta konuşulanlar en azından bu yönde… Ben de vatandaşın sözcüsüyüm. Hatta vatandaş bu seçimin ikinci tura kalmadan biteceğini düşünüyor. Peki kim kazanır? Ona da vatandaş karar verecek…

UBP Parti Meclisi toplantısının ardından UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, bağımsız aday Ersin Tatar’a parti olarak desteklerini belirtti. Sayın Tatar’da burada bir konuşma gerçekleştirdi. Hayırlısı olsun…

Tabi adaylık açıklamasının ardından kendine “UBP’li diyen” ancak “Truva’nın ta kendisi” olan bazı kişiler sağda solda Tatar’ın bağımsız adaylığını “Koyu” bir şekilde eleştirmeye başlamış. Partinin adayı olmalıymış, bu şekilde “Bağımsız” olarak kendisine oy vermeyecekmiş…

Ersin Tatar, devam eden Cumhurbaşkanlığı görevi nedeniyle yasaya göre herhangi bir partiden aday olamaz veya gösterilemez. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı bağımsız bir makamdır. Öncelikle bu bilgiyi paylaşayım. Sayın Tatar’ın bağımsız aday olmasının sebebi budur.

Bilmemek farklı… Cehalet farklı… Parti Genel Başkanlığı yapmış bir ismin “UBP’liliğini” bu şekilde sorgulamak ve eleştirmek “hem de kendine partili” diyen birinin bunu yapması bana gerçekten komik geldi… Zaten bu zat-ı muhteremlerin Tatar’ın yüzüne başka arkasından başka konuştuğunu cümle alem biliyor…

Neyse bu konuyu belki ilerde detaylı yazarım…