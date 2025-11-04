1. İncirli–Düzce Anayolu’nda arazi yangını

02 Kasım 2025 saat 14.30 sıralarında anayol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yaklaşık 10 dönümlük araziyi etkiledi. Kuru otlarla birlikte 90 adet bahçe sulama borusu yandı. Yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

2. Ciklos’ta seyir halindeki araç yandı

03 Kasım 2025 saat 08.40’ta Boğazköy–Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde seyir halindeki FB 002 plakalı aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Araçta çeşitli elektrik kabloları, kaput keçesi, motor ve plastik aksamlar zarar gördü. Yangın söndürüldü.

3. Güzelyurt’ta kahve üretim tesisinde yangın

03 Kasım 2025 saat 10.00’da kahve üretimi yapılan bir işyerinde, kahve kavurma makinesine bağlı termostatın devreye girmemesi sonucu aşırı ısıdan yangın meydana geldi. Makinenin haznesi, atık kazan deposu, dış bölüm, çelik baca borusu ile elektrik ve plastik aksamlar yandı. Yangın kontrol altına alındı.

4. Meriç’te dere yatağında yangın

03 Kasım 2025 saat 13.00 sıralarında Meriç köyünün kuzey kısmındaki dere yatağında henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında kuru otlar, kamışlar, çeşitli ılgın ağaçları ve 63 okaliptüs ağacı zarar gördü. Yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

5. Lefkoşa–Gazimağusa yolunda park halindeki tır alev aldı

04 Kasım 2025 saat 10.30’da Erülkü Süpermarket yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan çalışır durumdaki tırda elektrik aksamındaki kısa devre sonucu yangın çıktı. Tırın ön kısmı tamamen yandı. Yangın söndürüldü.

Tüm yangınlarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.