Polis ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan toplam 7 kişi tutuklandı.

- İskele’de kanunsuz silah ve uyuşturucu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün İskele’de, B.C.’nin (E-30) ikametgahında yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi, bir adet boş kovan, yaklaşık 17 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi.

Elde edilen maddeler ve silahlar emare olarak alınırken, B.C. tutuklanarak aleyhinde soruşturma başlatıldı.

-Lefkoşa’da alacak verecek kavgası

Lefkoşa’da Yusuf Aziz Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucunda ise, M.Y. (E-28), H.E. (E-41), C.F.E. (E-18) ve A.E. (E-39) tarafından ciddi şekilde darp edildi.

Olayda M.Y.’nin sol gözünde görme kaybı meydana gelirken, zanlılar tutuklandı.

-Ercan Havalimanı’nda gümrüksüz mal tasarrufu

Öte yandan, dün saat 12.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, yetkili makamlardan izin almadan ülkeye ithal ettikleri iki adet amplifikatör cihazını gümrüğe beyan etmeden dışarı çıkardıkları tespit edilen Ü.E. (E-25) ve H.K. (E-25) tutuklandı.

- Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde bir oto yıkama dükkanına 22 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında girip çeşitli iş makineleri, araç gereçler ve aksesuarlar çaldığı tespit edilen A.A. (E-41) polis tarafından tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.