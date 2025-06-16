Haber: Pelin Yükselay

Ülke tanıtımı için Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü faaliyetler yetersiz bulunurken, vatandaşlar ‘çaba’ görmek istediklerini kaydetti.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin ‘Dışişleri Bakanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu?’ sorusunu yanıtlayan vatandaşlar, dış ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, ‘tanınmama’ arkasına sığınmamak gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin dünyada bir çok temsilcilikleri bulunduğunu dile getiren vatandaşlar, Dışişleri Bakanı olarak bu temsilcilikler üzerinden dünya ülkeleri ile temasa geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar ne dedi?

Arif Vezir: Dışişleri Bakanı adı üstünde memleketimiz için ülkemiz için, bizleri dışarda en güzel şekilde temsil etmek için girişimlerde bulunurdum. En önemli şey bu. Ülkenin tanınması için daha fazla çaba harcardım. Ülkemizin dışarıda daha fazla duyulması için, ne durumda yaşadığımızı bilmeleri için, dış ülkelerin bizi görmesi, anlaması için elimden geleni yapardım. Şu an mevcut Dışişleri Bakanı’ndan memnun değilim. Kendisi var ile yok arasında. Hiç görmüyorum ben ‘Dışişleri Bakanı falan ülkeye gitti, şu temaslarda bulundu’ denilsin. Herhangi bir adım yok, çalışma yok. Bizi Dışişleri Bakanı tanıtmayacaksa, kim tanıtacak? Ben anlayamıyorum. Bir çok şey oluyor ülkede, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama bile gelmiyor.

Eyüp Koççat: Ben Dışişleri Bakanı olsaydım ülkenin tanınması açısından girişimleri artırırdım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir an önce dünyaya tanınması lazım ve Dışişleri Bakanı’nın da her platformda bu misyonu üstlenmesi lazım. Tabi önce Kıbrıs sorunu çözümlenmeli ancak bu sorun sürüyor diye içimize kapanmak olmaz. Tanınma için çabaları artırırdım ve şu anda da mevcut Dışişleri Bakanı’nın bunu yapması gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında yeni sınır kapısı açılması elzem. İkinci iş olarak da yeni kapı açılması için çalışmalar gerçekleştirirdim.

Mehmet Paşa: Dışişleri Bakanı olarak ülkeyi tanıtmak için anında harekete geçerdim. Dışişleri demek dış dünya demek, dış dünyaya açılmak, kendimizi tanıtmak için elimden geleni yapardım. Şu an ne yazık ki bu yönde bir çalışma yok.

Hasan Çavuş: Bu ülkede Dışişleri Bakanı’nın etkin bir rolü yok çünkü tanınmıyoruz. Ama ben olsam ülkenin tanınması için en azından Türkiye üzerinden girişimlerde bulunurdum. Türkiye dışı daha çok seyahat eder, yetkililerle görüşmek için imkanlar yaratmaya çalışırdım. Evet tanınmıyoruz ama yanımızda Türkiye gibi bir güç var. Türkiye’nin dünyanın birçok yerinde temsilcilikleri var. Belki kolay değil diyeceksiniz ama onlar aracılığı ile temaslar yapmak için uğraş verirdim. Dış temas şart. Olmazsa olmaz ancak bizde yok.

Serdar Kartal: Dışişleri Bakanı olsaydım, ülkenin tanınması adına çalışmalara hız verirdim. “Nasıl olsa KKTC tanınmıyor” diyerek yerimde oturmazdım. Türkiye üzerinden dünya ülkelerine KKTC’nin de var olduğunu anlatmak için elimden geleni yapardım. Dışişleri Bakanı ülkenin tanınması için misyon üstlenmeli. Ben olsam ilk olarak o misyonu üzerime alır, yürür giderdim. KKTC’nin bir an önce tanınması gerekiyor.

Özge İşlem: Dışişleri Bakanı ben olsaydım ülkenin tanınması için adım atardım. Ülke biz bakanlık binasında otururken kendi kendine tanınmayacak. Bunun için bir misyon üstlenmek ve o yönde hareket etmek gerekiyor. Dünyada sesimizi duyurmak için derhal harekete geçerdim. ‘Kıbrıs Türk’ü buradadır, vardır’ derdim ve dedirtmek için de elimden gelen çabayı harcardım.

Süleyman Çetin: Ben Dışişleri Bakanı olsam ilk işim Türkiye ile bağlarımı koparmak olurdu. Biz Türkiye’ye uymak zorunda değiliz. Türkiye’ye uyum sağladığımız için durumumuz her zaman kötüye gidiyor. KKTC tanıtılmalı, tanınmalı. Şu anki Dışişleri Bakanımızın bu yönde bir çabası yok. Ülkenin tanınması için çalışmalar yapılması gerekiyor.