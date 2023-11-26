Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 4 kilogramla Akıncılar ve Koruçam’da kaydedildi. Bu sürede, Gaziveren, metrekareye 3 kg; Mağusa, Doğancı, Akdoğan ve Beyarmudu ise 2 kg yağış aldı.

Meteoroloji Dairesi dün yaptığı uyarıda, şiddetli yağış ve fırtına beklendiğinden vatandaşın tedbirli olmasını istemiş, bugün öğle saatlerinde başlaması öngörülen kuvvetli yağışın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurmuştu. Denizlerdeki fırtınanın ise bu akşamdan itibaren şiddetini artıracağı beklentisi ifade edilmişti.