GÜNDEM ÖZEL

Ülkede 2 aydır kanser tedavisinde kullanılan ‘Temodal’ adlı ilacın bulunmaması hastaları ve yakınlarını isyan ettirdi.

Devletin temin etmekle yükümlü olduğu ve pahalı olan bu ilaca erişemeyen kanser hastaları büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs’a ulaşan hasta yakınları “Çaresizlikten annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz devlet eliyle öldürülsün mü?” diye soruyor.

Öte yandan, İlaç Eczacılık Dairesi’nin müdürü ile sekreterinin ‘izinde’ olduğu öğrenildi.

BAKAN DİNÇYÜREK, 165 MİLYON TL’LİK İLAÇ ALIMI SAĞLADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI…

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu basın toplantısında, 165 milyon TL ile ek ilaç alımı sağladıklarını açıklamıştı.

Dinçyürek, 165 milyon TL’lik ilaç alımıyla ülkenin 3 aylık ilacını karşılayacak noktaya geldiklerini ifade etmişti.