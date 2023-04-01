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Oktay'ın bu gece KKTC'den ayrılması bekleniyor.

Oktay, Twitter hesabından "Ramazan’ın bereketini Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle iftar sofrasında paylaştık. Gönlümüzü doyuran kardeşlik soframızda muhabbetimiz daim olsun." ifadelerini paylaştı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün KKTC'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün saat 19.16'dak iftar programında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer üst düzey siyasilerle birlikte vatandaşlarla buluştu.

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