“Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı maratondan elde edilecek tüm gelir, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak. Ülker Lefkoşa Maratonu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak.

Kayıtlar 18 Kasım Pazartesi başlıyor

Bu yıl ilk kez çocuk koşusunun da yer alacağı maraton için kayıtlar 18 Kasım Pazartesi günü LTB binası önünde başlıyor.4 kilometre ve Çocuk Koşusu için kayıtlar 18 Kasım Pazartesi – 30 Kasım Cumartesi tarihleri arasında hafta içi her gün 08.30-16.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar 09.30’a kadar devam edecek. 10 KM ve 21 KM için ise kayıtlar 29 Kasım Cuma saat 16:00 itibari ile tamamlanacak.

Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com adresinden de online kayıt yapılabilecek.

Bu yıl ilk kez Çocuk Koşusu da koşulacak

Zafere Koşan Kahramanların yanında, onların zaferine koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ilk kez 6-12 yaşındaki çocuklar için Çocuk Koşusu düzenleniyor. Çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz olarak yapılacak.

4 kilometre için yaş sınırının olmadığı maratonda 10 Km ve 21 Km Yaş Kategorileri

18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-55 yaş, 55-60 yaş ve 60 üzerinden oluşuyor.

Sporun ve dayanışmanın başkenti olan Lefkoşa’da gerçekleştirilen Maraton, hem sportif organizasyon hem de toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasında yarattığı paylaşımcı ruh ile her yıl binlerce katılımcı ile yapılıyor.

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 2019 yılından itibaren profesyonel koşucuların katıldığı 10 ve 21 kilometre parkurları, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaya sahip. Parkur onayı ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez koşucuların dereceleri Çip sistemi ile alınmaya başlandı.

Bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu’nu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su yan sposorluğu, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, The Good Food beslenme sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu, Bosch, Flatro New Energy & Mobility ve İçim Fit Süt küçük sponsorluğu yanında Onbaşı Ltd., Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Elite Hospital ve Hasan Onalt Sanayi Ltd. katkılarıyla düzenleniyor.