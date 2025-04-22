Haber: Bahar SANCAR

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz:

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, ülkede artan adli olayların tek bir sebebi olduğunu söyleyerek, yabancılaşan nüfusa dikkat çekti. Darbaz, “Bu yaşananların tek sebebi vardır o da kontrolsüz girişlerdir. Sicil anlaşması yapıldı. Tetikçiler bir günde tetikçi olmuyor. Bu gibi insanları içeri sokmamamız lazım. Burası tetikçi cenneti oldu. Dünyada en kolay savunması yapılabilecek ve güvenliği sağlanabilecek ülkeler adlardır. Girişleri 2 noktadandır. Mutlaka gümrükten geçersiniz. Bu avantajı dezavantaja çevirdik. Diğer ülkelerde de anlaşma yapmamız gerekiyor. Muhtarlarla bir işbirliği yapılması gerekiyor. Muhtarlar yasasındaki bazı yetkilerin geri verilmesi gerekiyor. Teknoloji olmadan olmaz. Kent güvenliği açısından da işbirliği ile ilerletilmesi gerekiyor” dedi.

Uyuşturucu kullanımının küçük yaşlara kadar düşmesi hakkında da konuşan Darbaz, “Denetlemelerin dışında caydırıcı cezalar da gelmeli. İnsan haklarını yüzümüze gözümüze bulaştırmamız gerekiyor. Gerekirse o çocuklar ıslah evlerine verilecek. O çocuk ailesinin ihmallerinden dolayı o illete bulaştı. Ailelere de yaptırım gerekiyor. Eğitim şart ve gerekli bilgilendirmelerin kamu spotları olarak sürekli yayımlanması ve bilgilendirme yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü:

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, ülkeye giriş çıkışlarda ciddi anlamda denetimin artırılması gerektiğini vurgulayarak, “İlk olarak ülkeye giriş çıkışlar ciddi şekilde kontrol altına alınmalı. Ülkeye gelenlerin neden geldiği, kimin yanında kalacağı ne amaçla geldiği gibi konular denetlenmeli ve sorgulanmalıdır. Sokakta elini kolunu sallayarak gezen insanlar var. Yurt dışında gittiğinizde diğer ülkelerde bu sorgulanıyor. Kimin yanına geldiyse onun kefili altında olmalı. Bilinmeyen insanların gelmesine çok karşıyız” dedi. Güzelyurt bölgesinin yabancı nüfus konusunda diğer bölgelere göre daha şanslı olduğunu kaydeden Dereliköylü, “Bizim bölgede yabancılaşma yok. Bölgemiz Güzelyurt daha kontrollü bir bölge. Çok sıkıtı yaşamıyoruz o noktada” diye konuştu. Uyuşturucu kullanımına da dikkat çeken Dereliköylü, “Uyuşturucu kullanımı son zamanlarda küçük yaşlara kadar indi. Sigara içmede ne yazık ki öyle… Polisin özellikle denetimleri artırması lazım. Ailelere de çok sorumluluk düşüyor. Sınırdan da geldiğini duyuyoruz. Bizlere düşen görev daha çok sosyal kültürel etkinlikler yaparak çocuklarımızı boş bırakmamalıyız.

Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen:

Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, ülkeye kontrolsüz girişlerle ilgili olarak, “Tamamen bizi yönetenlerin basiretsizliği. Köyümüzde çok fazla yabancı nüfus yok ama bölge olarak var. Güzelyurt’ta işçi olarak gelenler, adı öğrenci olanlar çok var ne yazık ki... Okula bir kayıt yaptırıyor ama adı kayıt. Nerede nasıl yaşar, ne iş yaparlar kimsenin denetliği yok” dedi.

Konuşmasının devamında Sekmen, “Birinci öncelikle ciddi bir vatandaşlık yasa tasarısı düzenlenmeli. Kimlikle adaya girişler yasaklanmalıdır. Önüne gelene vatandaşlık verilmemeli. Letonya örneği hayata geçirilebilir. Bir vatandaşlık alabilmek için belirli bir süre o ülkede ikamet etmeniz, çalışmanız ve yaşamanız gerekiyor. Vatandaşlık hakkı doğduğunda ise size koşulsuz vatandaşlık verilmez. Sınava tabi tutulursunuz. O ülkenin tarihini, kültürünü, dilini öğrendiniz mi, o ülkeye, kültürüne, yaşamına saygınız var mı, bunlar sınava tabii tutulur ve öyle vatandaşlık verilir. Bizim buradaki gibi seçim yatırımı olsun diye vatandaşlık verilmez” ifadelerini kullandı.

Yuvacık Köyü Muhtarı Emirzade Terzioğlu:

Yuvacık Köyü Muhtarı Emirzade Terzioğlu, artan yabancı nüfusunun önüne geçebilmenin çok zor olduğunu ifade ederek, “Çok öğrenci giriş var. Bir eğitim adasıyız ama kimlerin öğrenci olarak geldiğinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğine inanıyorum. Öğrencinin gelişini engelleyemeyiz ama denetimlerle daha kontrollü olabiliriz. Devletin hem öğrenci hem de turist vizesi ile gelen kişilerin sabıka kaydını istemesi ve incelemesi gerekiyor. Özellikle tursit olarak adaya gelen kişilerden sabıka kaydı da istenmeli” dedi.

Okullarda artan ve küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı ile de ilgili konuşan Terzioğlu, “Öğretmenlerimize ve ailelere çocukları bilinçlendirme noktasında büyük görev düşüyor. Okullarda denetimlerin ve öğrencileri bilinçlendiren eğitimlerin artması gerekiyor. Sadece çocukları değil onların ailelerini de bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Şahinler Köyü Muhtarı Halil Yangın:

Şahinler Köyü Muhtarı Halil Yangın, ülkede artan adli suçlar ve yabancılaşan nüfusun önüne sıkı denetimler ile geçilebileceğini vurgulayarak, “Sıkı denetim olursa suçlar ciddi orana önlenir. Güzelyurt bölgesinde de artan bir yabancı nüfus var. Maalesef ki bizim insanımızın iş yapma kabiliyeti düştüğü için ve iş olarak daha konforlu işler tercih edildiği için yabancı işçilere başvurmak zorunda kalıyoruz. O nedenle artan yabancı nüfusun önüne geçilebileceğini düşünmüyorum.

Ülkede artan ve küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da konuşan Yangın, “Bizler elimizden geleni yapıyoruz çocuklarımızı korumak için. Eğitimcilere ve emniyet güçlerine büyük görev düşüyor. Okullarda, iş yerlerinde, sokakta daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller:

Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller, yabancılaşan nüfusa karşın öncelikli tedbirin nüfus sayımı olduğunu öyleyerek, “Öncelikle nüfus sayımı olması ve nüfusu bilmemiz lazım. Adadaki nüfusu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunun yanı sıra ülkeye giriş çıkışlarda daha detaylı denetim yapılması gerekiyor. Ülkeye giriş çıkışların da kimlikle değil pasaportla yapılması gerektiğine inanıyorum. Kimlikle ülkeye girişler yasaklanmalıdır” dedi.

Ülkede artan uyuşturucu kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Celaller, “Eğitim Bakanlığı’nın buna bir çare bulması gerekiyor. Okullarda ve çevresinde daha sıkı denetimler yapılmalı. Maalesef ortalık sokak satıcısı doldu. Polisin daha sıkı denetim yapması gerekiyor. Ama burada da konu yine nüfusa geliyor. Nüfus kontrol edilemediği için polisimiz yetersiz kalıyor. Nüfusa göre istihdam yapılmalı ve polis sayısı artırılmalıdır” dedi.

Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu:

Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, ülkede artan yabancı nüfusa ve suç oranlarına karşı alınacak tek bir tedbir olduğunu söyleyerek, “Her gelen ülkeye alınmamalı, giriş çıkışlarda tedbirler artırılmalıdır. Kimlikle girişlerin engellenmesi gerekiyor çünkü sorun oradadır. Yabancı nüfusun kontrol alınma alınmasında da eskiden olduğu gibi muhtarlara yetki verilmesi gerekiyor. Bizler muhtarlar olarak köylerdeki yabancıları biliriz. Önceden polisle işbirliği yapardık ve daha kolay bazı şeylerin önüne geçilirdi. Başka türlü bunu önleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da konuşan Rüstemoğlu, “Uyuşturucu kullananlar bellidir. Herkes onları tanır, bilir. Onların takip edilmesi ve gerekenin yapılması lazım. Başka türlü bunu önleyemeyiz” dedi.

Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız:

Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız, artan yabancı nüfus ve suç oranlarının önüne geçilmesi için ülkeye girişlerin daha kontrollü olması gerektiğini söyledi. Yıldız, “Girişler daha kontrollü olmalı ve denetimler artırılmalıdır. Önüne geleni ülkeye almayacaklar. İstanbul’da 40 milletten insan var burada da öyle oldu artık. Güzelyurt bölgesinde iş sahası az olmasına rağmen yabancı nüfusumuz bizim de var. 3. Dünya ülkelerinden narenciye için sezonluk işçiler geliyor ama ne dillerini biliyoruz, ne dinlerini ne de kültürlerini” dedi.

Yıldız, artan uyuşturucu kullanımına da dikkat çekerek, “Cezaları artıracaklarına suç işlememe yönünü bulmaları lazım. Trafik cezalarını artırdılar ama önce yolu yap, tedbiri al ondan sonra yap. Bizde her şey seçim üzerine kurulu ve oy üstünedir. Uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın:

Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın, ülkede artan yabancı nüfusu karşı alınacak tedbirlerin en başında Muhaceret Yasasında köklü bir değişim yapılması gerektiğini söyleyerek, “Ülkeye turist olarak gelenlerin daha sıkı denetimlere tabi tutulması gerekiyor. Gerekirse ülkeye girerken bir kefil göstermeli. Kılık kıyafeti, nerede kalacağı, ne kadar süre kalacağı, cebinde parası var mı yok mu bunların hepsi sorgulanmalıdır. Kimlikle ülkeye girişlerde de kurallar düzenlenmeli ve yasal değişikliğe gidilmelidir” dedi.

Arkın, ülkede küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı ile ilgili de “Okullarda öğrencilere verilen eğitimlerin artırılması gerekiyor. Her şeyin başı eğitim ve bilinçlendirmedir” diye konuştu.