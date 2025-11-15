Polis, 14 Kasım 2025 tarihinde saat-07-00 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’ta sakin zanlıların gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak istedikleri esnada görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde KKTC'ye girişlerinin olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan sorgulamada zanlıların Güney’de öğrenci olduklarını, ülkelerine Ercan Havalimanından gidebilmek için 13.11.2025 tarihinde Güneyden gelip Metehan kara giriş kapısından KKTC'ye giriş yaptıklarını söylediklerini aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde zanlıların herhangi bir görüntülerine rastlanmadığını KKTC'ye ne zaman ve nereden girdiklerinin tespit edilemediğini açıkladı.

Polis, zanlıların ülkeye ne zaman ve nereden girdikleri yönünde tahkikatın çok yönlü olarak devam etmekte olduğunu, serbest kalmaları halinde bu suçu işlemeye devam edeceklerinden dolayı 2 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.