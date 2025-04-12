Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Görkem Taşçıoğlu olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 8 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanı yolcu bekleme salonunda bulunan zanlının bavuluna detektor köpek Pamir'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi nisan ayı başında Bursa’da 10 adet olarak 2 bin TL ye aldığını, bir tanesini içtiğini, geri kalan kısmını 4 günlük tatile gelirken içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydeden polis, uyuşturucunun analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.