Girne Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen karar oturumunda sanıklar hakkındaki kararı Yargıç Temay Sağer okudu.

Yargıç, sanıkların 2 Aralık 2021 tarihinde Girne Turizm Limanında, yetkili makamdan ruhsatları olmaksızın, deniz yolu ile KKTC'ye, 1 Kilo 936 gram 670 miligram ağırlığında Methamphetamine türevi etken madde içeren uyuşturucu ithal ettiklerini söyledi. Yargıç, sanık Akın Barut’un 1 Ağustos 2021’de Girne Limanından 500 gram daha ülkeye Methamphetamine ithal ettiğini açıkladı. Yargıç, Barut’un 500 gram Methamphetamine verme suçunu da işlediğini belirtti. Yargıç, her iki sanığın ülkeye 9 adet silah ithal ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının mahkemelerin gündeminde oldukça geniş yer kapladığına değinen Sağer, 3 davadan birini uyuşturucu suçlarının oluşturduğunu açıkladı. Yargıç, uyuşturucu ithal suçlarının ülkedeki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük bir sekte vurduğunu dile getirdi. Yargıç Sağer, sanıklardan Barut’un Girne Turizm Limanı’ndan birkaç kez uyuşturucu ve silah ithal ettiğine değinerek, limanda güvenliğin artırılması gerektiğini belirtti ve yetkililere çağrıda bulundu. Sağer, limandaki güvenliğin artırılması için teknolojiden faydalanılması gerektiğini de belirtti.

Sanıkların suçtaki rollerine göre değerlendirme yaptıklarını ifade eden Sağer, Ahmet Ünsal’ın Akın Barut’un talimatıyla hareket etmiş olmasını, ithal suçunu bir kez işlemesini değerlendirerek, daha az ceza vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Sağer, Barut’tan birden fazla ülkeye uyuşturucu ithal etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Sağer, Barut’u 9 yıl, Ünsal’ı ise 5 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.