Gazimağusa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 5 Haziran 2025 tarihinde Beyarmudu cami civarından yasa dışı yollardan KKTC'ye geçiş yaptığını söyle. Polis, zanlının aynı gün devriye gezen ekipler tarafından Beyarmudu'nda yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının ülkeye yasal girişinin bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğlu, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.