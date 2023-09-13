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Uluçay, “Ekonomik altyapımız güçlendikçe hizmet kalitemiz de artmaya devam edecek. Mağusamızı hep beraber iyileştirmeye devam edeceğiz…” açıklamasını yaptı.

Uluçay, “Temizlik hizmetlerini daha üst düzeye çıkarmak adına uzun süre araç eksikliği yaşanan filomuza çıktığımız ihale sonucu bugün itibarıyla 2 adet sıfır kilometre dozer iş aracı daha kattık” dedi.

Bakan Oğuz, Çorum Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Bakan Oğuz, Çorum Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Belediyemizi ekonomik olarak ayağa kaldırma sürecimiz adım adım ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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