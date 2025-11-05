Uluçay yaptığı açıklamada, aileye yardımcı olunduğu ve hiçbir şekilde dini veya etnik ayrımcılığın söz konusu olmadığını ifade etti.

Uluçay'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde herkesin yüreğini dağlayan bir acı olay daha yaşanmış ve maalesef 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu yaşamını yitirmiştir. Her ölüm zamansızdır ancak söz konusu çocuklar olunca kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor. Yaslı ailesine sabır, vefat eden küçük Chinyere'ye Allah'tan rahmet dilerim. Üzülerek öğrendim ki Chinyere Olivia Ojoagu'nın defin işlemleriyle ilgili sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ojoagu Ailesi cenazenin Mağusa'daki Hristiyan mezarlığına defnedilmesini talep etmiş, mezarlık birimi sorumlumuz Ali Yazgı ve personelimiz Ali Türkmen de naaşın otopsiden mezarlığa taşınması konusunda yardımcı olmuşlar. Vefat eden çocuğumuzun babasının da hazır bulunduğu bir esnada, babanın çalıştığı inşaat şirketinden gelen iş arkadaşları mezar kazımını üstlenerek aileye destek olmak istediklerini söylemişler ve belediye personelimiz Ali Türkmen'in de katılımıyla mezar onlarla birlikte kazılmıştır. Ölen kişinin inancı veya dini ne olursa olsun kimseye ayrımcılık yapmamız söz konusu dahi olamaz. Ülkemizdeki çocuk ölümlerinin artık bir son bulmasını dilerim."