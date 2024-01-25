Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yapılan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi Çalışmalarının kapanış etkinliği dün Tuzla Narpak Tesisleri’nde yapıldı.

Kanalizasyon şebekesinin tamiratı için Temmuz 2021 yılında başlayan çalışmalar kapsamında şebekedeki boruların yüzde 70’i yenilenirken, yüzde 30’unun ise tamiratı yapıldı. Proje kapsamında ayrıca, evlere giden hat bağlantıları yenilendi, pompa istasyonları iyileştirildi.

Proje, Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından 20 milyon 500 bin 842 Euro’luk maliyetle hayata geçirildi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, kanalizasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB), Çeltikçioğlu Şirketi'ne ve dönemin Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’a teşekkür etti.

“Yapılan kanalizasyonun şehrimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz” diyen Uluçay, kanalizasyonun başarılı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Mağusa’nın, tarihi yönü ve sulak alanlarıyla adada benzersiz bir özellikte olduğunu, Kıbrıs’ın en uzun akarsuyunun döküldüğü Silver Beach ve Glapsides’in Mağusa sınırlarında olduğunu ifade eden Uluçay, Mağusa’daki sulak alanlardan Gülseren Göleti'nde yüzlerce flamingonun konakladığını dile getirdi. Uluçay, AB’nin desteğiyle sulak alanları korumak ve rehabilite etmek içinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Mağusa Kalesinin restorasyonu için de AB’nin destek verdiğine işaret eden Uluçay, restorasyon sonrasında bazı tarihi yerleri belediyenin çalışmasıyla ziyarete açtıklarını söyledi. Uluçay ayrıca, Canbulat giriş kapısının yanındaki iki büfeden birinin kaldırıldığını, diğerinin de kaldırılacağını ifade ederek, 80 yıl sonra ilk kez Mağusa Kalesi’nin Canbulat Kapısı’ndaki girişinin temiz bir şekilde görülebileceğini kaydetti.

“Mağusa’nın bizim şehrimiz olduğunu, bütün yapılanların bizim için yapıldığını biliyoruz” diyen Uluçay, kentin, insanlığın ortak değeri, mirası olduğunun da bilincinde olduklarını belirtti.

-Çeltikçioğlu

Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Direktörü Adnan Çeltikçioğlu ise, çalışmaların, yerel ve uluslararası mevzuatlardaki tüm teknik şartname ve standartlara uyularak yapıldığını ifade ederek, iş ortağı MBF Şirketi Direktörü Metin Ekmen’e teşekkür etti.

Sözleşme kapsamında 31 bin 357 metre kanalizasyon şebeke ve 13 bin 187 metre bağlantı borusu ile 637 adet muayene bacasının başarıyla değiştiğini belirten Çeltikçioğlu, ayrıca pompa istasyonlarının rehabilite edildiğini, mekanik sistemin iyileştirildiğini söyledi.

Vatandaşlara gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür eden Çeltikçioğlu, “Artık şehrinizde teknik olarak sağlam ve tam olarak çalışan bir kanalizasyon sisteminiz var. Artık yeraltı suları ve yer üstü sularına, kanalizasyon sularının sızması mümkün değil, çok daha temiz bir çevreye sahipsiniz” dedi.