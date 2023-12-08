Polisin yangınla ilgili açıklaması şu şekilde:

07.12.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ulukışla köyünde, Salim DAYANIK’a ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen çalışır durumda unutulan aspiratörün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aspiratör ve mutfak içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, yemek masası ile sandalyeleri, mutfak dolapları ve alçıpan asma tavan yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

