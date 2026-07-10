Londra merkezli örgütten yapılan açıklamada, 6, 12 ve 13 Mart tarihlerinde Sur, Sayda ve Nebatiye bölgelerinde sivil evleri hedef alan saldırıların incelendiği belirtildi. Açıklamaya göre saldırılarda yaşları 5 ile 16 arasında değişen 12 çocuk, hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 6 kadın ve 6 erkek yaşamını yitirdi, en az 18 kişi de yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü, topladığı deliller doğrultusunda İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair makul gerekçeler bulunduğunu savundu. Açıklamada, siviller ile askeri hedefler arasında ayrım yapılmaması, sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpları en aza indirecek tedbirlerin alınmamasının olası ihlaller arasında yer aldığı ifade edildi.

Örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu ailelerin hayatını kaybettiğini belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Beckerle, devletlerin İsrail'e kapsamlı silah ambargosu uygulaması ve sorumluların soruşturulup yargılanması için gerekli hukuki mekanizmaların işletilmesi gerektiğini söyledi.

Beckerle ayrıca, ABD arabuluculuğunda varılan İsrail-Lübnan anlaşmasının adalet arayışını zorlaştırabileceğine ilişkin endişelerini dile getirirken, Lübnan makamlarını da Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmaya ve bağımsız soruşturmalar yürütmeye çağırdı.