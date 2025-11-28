Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü olarak yaklaşık 4 ay önce göreve atanan İbrahim Ulusoy bugün itibariyle İskele Polis Genel Müdürü olarak atandı. Ulusoy’dan boşalan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü görevine ise 4 yıla yakın görev yapan yine bu görevde olan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür Yardımcısı Turgay Kırok, Müdür olarak atandı.

Uyuşturucu ve yasa dışı madde ticaretiyle mücadelede kritik bir birim olan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde yapılan bu görev değişikliğiyle birlikte, Turgay Kırok artık müdürlükte en üst düzey sorumluluğu vekâleten üstlenecek.

Kırok’un, görev süresi boyunca özellikle uyuşturucu ile mücadelede saha denetimlerinin artırılması, riskli bölgelerde operasyonel faaliyetlerin sıklaştırılması ve istihbarat çalışmalarının güçlendirilmesi yönünde adımlar atması bekleniyor.

Yeni görevinde Turgay Kırok’un;

* Narkotik operasyonlarının planlanması ve koordinasyonundan,

* Kaçakçılık olaylarına yönelik istihbaratın değerlendirilmesinden,

* Birimde görev yapan ekiplerin sevk ve idaresinden,

* Diğer emniyet birimleri ve ilgili kurumlarla iş birliğinin artırılmasından,

* Toplumun uyuşturucu ve kaçakçılık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesinden sorumlu olacağı ifade ediliyor.

Atamanın, birimdeki kurumsal işleyişin güçlendirilmesi ve suçla mücadelede etkinliğin artırılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.