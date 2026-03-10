Polis, 10 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Minareliköy-Sevgi Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli olarak görülen seyir halindeki JU 449 plakalı aracın kontrol edildiğini söyledi.

Polis, araç sürücüsünün A.A. olduğunu, araçta yolcu olarak bulunan A.B.D. ile S.Y.Y.’nin tasarrufunda yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ve şeffaf renk poşet içerisinde bulunan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, üç zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.