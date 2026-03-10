Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan İ.C. ile A.İ.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Görkem Taşlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde park halinde bulunan bir araçtan şüphe duyulması üzerine arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada araç sürücüsü İ.C.’nin üzerinde yaklaşık bir buçuk gram hintkeneviri ile 500 miligram kokain olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı A.İ.M.’nin üzerinde ise yaklaşık 500 miligram hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 3 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 3 gram olarak satın aldıklarını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, maddelerin sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine, zanlıların cep telefonlarının ise DATA Şubesi’ne gönderileceğini, gelecek raporların soruşturma açısından önemli olduğunu ifade ederek 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.