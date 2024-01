Ünal Üstel’e köy ziyaretlerinde; UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dünçyürek, Milletvekilleri; Hasan Küçük ve Ziya Öztürkler de eşlik etti.

Her iki ziyaret de, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde terörist saldırılar sonucu şehit edilen Mehmetçikler için saygı duruşu ile başladı.

ÜSTEL’DEN VATANDAŞA TEŞEKKÜR

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel vatandaşla buluşma toplantılarında yaptığı konuşmada, yaklaşık bir buçuk yıldır görevde olduklarına işaret ederek, “Hükümetimizin icraatları ve projeleri halkımızdan büyük destek görüyor. Ziyaret ettiğimiz her bölgede vatandaşımızın memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Hükümet süreleri boyunca ülkede yıllardır birikmiş sorunlara el attıklarını, büyük projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Üstel, halkın alım gücünü ayakta tutmak için, tarihte eşine az rastlanan maaş artışları sağladıklarını da kaydetti.

Üstel, üreticiye verilen destek oranlarını artırdıklarını, bitmeyen yolları bitirdiklerini ve yeni yol yapımına başladıklarını da belirterek, istikrar sürdükçe, hizmetlerin de aksamadan devam edeceğini söyledi.

“LEFKOŞA ÇEVRE YOLU… GİRNE’YE DÖNÜŞ KAVŞAĞI İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR”

Ünal Üstel, Çatalköy Yolu için 2024 yılı içinde ihaleye çıkılacağını, kaynağın hazır olduğunu da ifade etti ve “ Lefkoşa Çevre Yolu’nda yaşanan eziyete son veriyoruz. Artık, Girne’ye gitmek için Gönyeli Çemberi’ni kullanmaya gerek kalmayacak. Girne’ye dönüş kavşağının yapımı için yakında ihaleye çıkıyoruz. Oradaki istimlak sıkıntısını hayırlısıyla çözmüş bulunmaktayız. Yakında ihalesine çıkıyoruz. Bütün istimlak bedellerini ise Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti karşılıyor” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK YENİ OKUL YAPILACAK”

Konuşmasında eğitime yapılacak yatırımlardan da bahseden Üstel, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı ve birçok yeni okul yapılacağının da müjdesini verdi.



“İSTİKRAR, EKONOMİDE İYİLEŞMEYİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR”

“ Sabırla, çalışmaya devam edeceğiz. İstikrarı sağladık. Kalıcı istikrar ekonomide de iyileşmeyi getiriyor. Bu sayede Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile de istikrarlı bir işbirliği içindeyiz” diyen Ünal Üstel, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri ile Türkiye’den önemli katkı almakta olduklarına işaret ederek, anavatanın büyük desteği ile ülkenin ihtiyaçlarını tek tek karşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Daha 2024 yılının başında, halkın alım gücüne önemli destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Üstel, kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yüzde 50.3’lük hayat pahalılığı miktarını yansıtacaklarını yineledi.

Üstel, “ Uzun bir aradan sonra, asgari ücrette 24 bin TL net miktarı tarihi bir uzlaşı ile belirledik” diye de konuştu.



PİYASA DENETİMLERİNE YENİ UYGULAMA

Ünal Üstel, maaşlara artışa paralel olarak, serbest piyasa ekonomisi gereği olsa da, yıllarca bilinen ama çözülemeyen, piyasa fiyatlarında kalıcı denetimi, yeni bir uygulama ile sağlayacaklarını da açıkladı.

Üstel, yeni uygulama ile ilgili şunları kaydetti: “ Yeni ve sürdürülebilir bir uygulama başlatıyoruz. Ekonomi Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığımız ve bakanlıklarımıza bağlı Vergi Dairesi ile Ticaret Dairesi koordineli olarak denetimleri daha da artırıyor. Ürün fiyatları Maliye Bakanlığımız verilerine, artık anında yansıyor. An be an verileri izleyeceğiz. Her işletmeyi denetleyeceğiz. Biz bir ürünün gümrük fiyatını biliyoruz. Tedarikçiden, markete nasıl yansıdığını da biliyoruz. Marketlerde akıllı kasa uygulaması genele yayılacak. O gün ne satılmışsa kayıtlara anında geçecek. Günlük raporları göreceğiz. Perakende fiyatları denetleyeceğiz. Maliye bakanlığına yapılan fiyat bildirimlerinin üzerine fahiş fiyat uygulama yapanların tespiti halinde Vergi Dairemiz gerekli cezai işlemleri başlatacaktır. Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Eş, dost dinlemeyeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Bu konuda müsamahamız

yoktur. En sert cezalar kesilecektir. Ücretlere yapılan zam yanında, piyasaya etkin denetim gelecek. Vergi Dairesi ekiplerini güçlendireceğiz. Denetimleri artıracağız. Fırsatçılığın önüne geçeceğiz.”

UBPYE YENİ KATILIMLAR

Öte yandan UBP’ye katılan Hisarköy Sakini Akile ve İbrahim Şansoy’a Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel ile Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğu tarafından rozetleri takıldı.