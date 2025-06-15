Başbakan Ünal Üstel, dünyada ve bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İran–İsrail savaşıyla bölgenin yeni bir sürece girdiğini belirten Üstel, karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’tan da göründüğünü ifade ederek, “Taraf olmasak da tehlikenin ne kadar yakınımızda olduğunu göstermektedir” dedi.

Anavatan Türkiye’nin uluslararası çatışmalarda uzlaşı yönünde katkı koyduğuna dikkat çeken Üstel, KKTC’nin siyasi tanınmışlığı henüz yaygınlaşmasa da Doğu Akdeniz’deki varlığının kabul gördüğünü söyledi. Hükümetin, yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek gerekli önlemleri aldığını kaydeden Üstel, “Proaktif siyaset, doğru ve etkili olandır. Hükümetimiz bunun bilincinde olarak hareket etmektedir” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının iyi komşuluk anlayışıyla hareket etmediğini savunan Üstel, 1975 Nüfus Mübadele Anlaşması’nın taşınmaz malları da kapsadığını Rum Yönetimi’nin kabul etmek istemediğini söyledi. KKTC’de yaşamın sürdürülebilirliği için toprakların kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getiren Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanındığını vurguladı.

Üstel, “AİHM, en son açıkladığı K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye kararıyla, Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde terk etmiş oldukları taşınmaz mallara yönelik talepleri bakımından Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iç hukuk yolu olduğunu açık bir şekilde bir kez daha ifade etmiştir” dedi.

Hukuk devleti olarak yol aldıklarını belirten Üstel, emlak sektörünün ekonominin bir parçası olduğunu ve bu sektörün gelişmesinin önemine değindi. “Halkımız, iş dünyamız huzur içinde olsun… Bizlerin görevi, sorunları çözmek; KKTC’yi huzur içinde, gelecek kaygısı olmadan yaşanacak bir ülke olarak ilerletmektir” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel'in açıklaması şu şekilde:

"Bölgemiz, İran–İsrail savaşıyla; gerilim, gerginlik ve savaşın en tehlikeli boyutları bakımından yeni bir sürece girmiş görünüyor.

Karşılıklı atılan füzelerin gecenin karanlığında Kıbrıs’tan da görünmesi, taraf olmasak da tehlikenin ne kadar yakınımızda olduğunu göstermektedir.

Anavatanımız Türkiye’nin, Ukrayna–Rusya savaşı dahil pek çok uluslararası çatışmada uzlaşı yönünde katkı koyması, katkı koymasının istenmesi, izlenilen uluslararası siyasetin başarısının göstergesidir.

KKTC, Doğu Akdeniz’de; siyasi tanınmışlığı Türkiye dışında henüz gerçekleşmemiş olsa da, varlığı kabul görmektedir. Bizlerin de, özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek gerekli politikaları üretip önlemleri almamız gerekiyor. Başbakanı olduğum koalisyon hükümetimiz, bu bilinç, sorumluluk ve Anavatan Türkiye ile istişare halinde gerekli izleme ve kararları almaktadır.

Proaktif siyaset, doğru ve etkili olandır.

Hükümetimiz bunun bilincinde olarak hareket etmektedir. Görev üstlendiğimiz ilk günden beri tribünlerde izleyici olmadık.

Futboldan bir benzetmeyle; oyunu sürekli kendi sahamızda kabul etmedik. Çünkü geçmişe dönük gözlem ve değerlendirmelerimiz, aksi halde kazanan, yenilmeyen taraf olmanın zor olduğunu gösteriyor.

Güney komşumuz Rum Yönetimi, gerçeklere uyarak iyi komşu olarak davranmıyor. Açıkça yazılsın ya da yazılmasın, 1975 Nüfus Mübadele Anlaşması’nın taşınmaz malları da kapsadığını kabul etmek istemiyorlar. Ya da bilmelerine rağmen kabul etmez görünüyorlar.

1974 sonrası oluşan iki toplumlu, iki bölgeli yapı; sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni ve ardından KKTC ismini almıştır. KKTC’de yaşamın sürdürülmesi ve gerekli olan ekonomik dinamizm için, tasarrufumuzda olan toprakları kullanmanın dışında bir seçeneğimiz yoktu. Bunu samimi yaklaşan üçüncü taraflar da ifade etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de (AİHM) işaretiyle Taşınmaz Mal Komisyonu var edilip aktif hale getirilmiştir. Rum liderliği, ilk günden itibaren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun verimli çalışmasını engelleme çabası içinde olmuştur.

AİHM’de açtırılan davalardaki en önde gelen amaçları, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iç hukuk yolu olmaktan çıkarılmasıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), en son açıkladığı K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye kararıyla, Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde terk etmiş oldukları taşınmaz mallara yönelik talepleri bakımından Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iç hukuk yolu olduğunu açık bir şekilde bir kez daha ifade etmiştir.

Kararın bizler açısından en önemli yanı budur.

KKTC bir hukuk devletidir; yolumuz, mülkiyet sorununun aşılmasında da bu hukuk yoludur. Güneydeki vasilik sistemine benzer bir tercihle çözümü ötelemeyi bizler de tercih edebilirdik. Biz, hukuk yoluyla, bireysel haklara saygıyla doğru yönde ilerliyoruz.

Bizler, her bakımdan çalışan devlet yapımızı güçlendireceğiz.

1963 sonrası insanlarımız uzun süre çadırlarda kalmıştı. 1974 sonrası da Kuzey’de insanlarımız çadırlarda mı kalacaktı?

Emlak sektörü, ekonominin bir parçasıdır. Emlak sektörü gelişmeyecek, yerine çadır ekonomisi mi olacaktı?

Bir kez daha ifade ediyorum… Halkımız, iş dünyamız huzur içinde olsun… Bizlerin görevi, sorunları çözmek; KKTC’yi huzur içinde, gelecek kaygısı olmadan yaşanacak bir ülke olarak ilerletmektir."