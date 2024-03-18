Başbakan Ünal Üstel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Çanakkale Zaferi, 109. yıl dönümünde bizlere bir kez daha Türk olmanın onurunu ve gururunu yaşatmaktadır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 18 Mart Şehitleri Günü mesajında Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale Destanı ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerden aldığı ilhamla varoluş mücadelesini gerçekleştirdiğini ve Türk milletinin katkılarıyla hak ettiği özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ‘Çanakkale Geçilmez’ komutuyla, göğsünü vatanı için siper edenlerin, emperyalist güçlere karşı kazandığı bu kutlu yıl dönümünün, Kıbrıs Türkünün kalbinde de ayrı bir yer adığını ifade eden Başbakan Üstel, "Hürriyet ve istiklal uğruna Çanakkale’de şehit düşenleri rahmetle anıyor, bu zaferin bizlere öğrettiği mücadele azmini ebediyen benliğimizde taşıyacağımızı vurgulamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Üstel, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön veren zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı da Çanakkale Destanı ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerden aldığı ilhamla varoluş mücadelesini gerçekleştirmiş ve aziz milletimizin katkılarıyla hak ettiği özgürlüğüne kavuşmuştur.”

Başbakan Üstel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.