Universal Bankası ile ilgili beklenen mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme, Universal Bankası’nın haklılığını ve Genel Kurul’un yasallığını onayladı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinin ara emri kaldırmasıyla alınan karar bankacılık sektörü tarafından da olumlu karşılandı.

Bankacılık sektörünün köklü kuruluşlarından Universal Bankası’nın 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunun ‘geçersiz’ olduğuna dair davacı tarafın iddiaları mahkeme tarafından çürütüldü. Universal Bankası’nın haklılığı yargı tarafından da tescillendi.

Bankanın genel kurulunun ‘geçersiz’ olduğuna dair açılan ara emri davası banka lehine sonuçlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen ara emri davasının karar duruşmasında, 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Universal Bankası genel kurulunun tamamen yasal olduğu yönünde bulgu yapılarak, genel kurul üzerindeki ara emri kaldırıldı ve genel kurulun geçerliliği onaylandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Universal Bankası’nın genel kurulu üzerindeki ara emri kaldırmasıyla birlikte, 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilen genel kurul ve genel kurulda alınan tüm kararlar da yasallaşarak geçerli sayıldı.